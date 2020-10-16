從小獲家扶幫助賣漢堡助弱勢6年 漢堡王子在基隆到18日

在屏東長大的陳韋強，由單親媽媽養大，從小接受家扶中心扶助，他6年來駕著胖卡與志工，連續在全台各地義賣漢堡，所所得盈餘捐助育幼院，昨天胖卡開到基隆，吸引很多民眾捧場，在復興路19號議員張秉鈞服務處義賣到18日，每天下午3點開始。

陳韋強的漢堡胖卡每年都會到基隆，在不同的地方義賣，昨天到達後吸引很多民眾捧場，擠滿人潮。陳韋強表示，當初自己也是家扶的孩子，長大後懂得回饋感恩，並有機會為家扶付出，相當的開心。現靠著一步一腳印的努力，並有已陪同環島義賣的女朋友陪伴，讓自己更可以堅持到底，繼續幫助更多的育幼院或家扶中心小朋友圓夢。

陳韋強說，因媽媽單親養家3個小孩，母親很辛苦，現在已退休在家幫忙他的漢堡店，他們還把媽媽的畫像刺在手臂，來感念媽媽的偉大。另外，因從小也是受家扶中心扶助，因此自己工作穩定後，就想要幫助跟自己一樣環境、背景的小朋友。

張秉鈞表示，WOW哇唬漢堡工廠的環島愛心巡迴義賣活動每年都有，今年從網路得知「漢堡王子」陳韋強在找尋義賣地點，主動聯絡並表示願意提供服務處進行義賣，讓環島愛心漢堡義賣在基隆順利舉辦。