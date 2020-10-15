台9線草埔隧道大貨車超載 3天開逾60張罰單
交通部公路總局公告，19日起南迴公路台9線草埔森永隧道開放一般大貨車通行，屏東縣警方12日起在草埔檢查站過磅檢查3.5噸以上大貨車實施，至今天中午開出超過60張罰單。
屏東縣政府警察局交通隊表示，草埔隧道將開放非管制大貨車（未達43噸）通行，警方12日中午12時起在草埔檢查站，24小時全時段過磅檢查3.5噸以上大貨車，取締超載違規。
交通隊說，截至今天中午，共攔檢過磅大貨車1600多車次，取締超載超過60件，不合格率超過3.56％，比例偏高，其中1部限重35噸大貨車超載17.26公噸，依道路交通管理處罰條例開出新台幣4萬6000元罰單。
交通隊表示，一般大貨車超載罰款1萬元起跳，依超載噸數及比例，罰款往上增加。
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