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受傷綠蠵龜經3年收容 望安師生祝福聲中重返大海

中央社 / 澎湖縣15日電
3年前受傷的2隻保育類綠蠵龜「福氣」、「多多」，經澎湖海洋生物研究中心海龜救護收容工作站悉心照護，今年5月轉送綠蠵龜觀光保育中心，今天在望安當地學校師生祝福聲中重返大海。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
3年前受傷的2隻保育類綠蠵龜「福氣」、「多多」，經澎湖海洋生物研究中心海龜救護收容工作站悉心照護，今年5月轉送綠蠵龜觀光保育中心，今天在望安當地學校師生祝福聲中重返大海。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供

3年前受傷的2隻保育類綠蠵龜「福氣」、「多多」，經澎湖海洋生物研究中心海龜救護收容工作站悉心照護，今年5月轉送綠蠵龜觀光保育中心，今天在望安當地學校師生祝福聲中重返大海。

行政院海洋保育署補助，由澎湖縣政府農漁局及交通部觀光局澎湖風景管理處今天在望安綠蠵龜觀光保育中心辦理「海洋保育在地深耕望安綠蠵龜野放活動」。

澎湖縣政府農漁局表示，這2隻「福氣」、「多多」綠蠵龜是106年初因受傷送至農委會水試所澎湖海洋生物研究中心海龜救護收容工作站，歷經救傷、醫療、收容及復健。

農漁局指出，2隻綠蠵龜在今年5月20日轉送到澎管處的望安綠蠵龜觀光保育中心，經評估達野放標準，今天在50名望安國小師生及民眾見證下野放，重返闊別多日的大海，小朋友也實地上了一堂生態保育課。

農漁局局長陳晶卉表示，民眾若發現保育類受傷及誤捕海龜、鯨豚等，應立即通報岸巡或農漁局保育等單位協處救援，以免觸法。

綠蠵龜 澎湖 海龜

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