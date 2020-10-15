影／高雄新一代資源回收機變聰明 含水廢瓶罐會退貨
科技進步，資源回收機也不斷推陳出新，高雄市長陳其邁昨天啟用高雄市第三代自動資源回收機，把4支寶特瓶投入，就能在一卡通儲值卡獲得1塊錢獎勵金，呼籲民眾都能動手做環保。特別的是，新款回收機變聰明，會將含水的廢瓶罐退貨，回收時不再弄髒環境。
高雄市鼓勵資源回收再利用，102年11月在捷運美麗島站設置全台首座自動資源回收機，供民眾協助回收廢鐵鋁罐等容器，回收所得再儲值於民眾的「一卡通」電子票證內，當成回饋，後來回收機更新為第2代，設置地點遍及高雄市17行政區26處共50台，今天再新設4台第3代回收機。
陳其邁今午與統一超商及家樂福共同簽署認養合約，讓高雄率先成為資源回收機進駐便利商店的城市，陳其邁說，資源回收對環境的永續非常重要，他樂見借重各種先進的技術，讓民眾可以快速做環保，達到永續環境的目標。
環保局長張瑞琿說，自104年起至今，高市共回收2275萬廢瓶罐，80%是寶特瓶，其次是鋁罐與鐵罐。前兩代的回收機，需先掃描條碼，才能投入回收物，弊端是很多人掃完條碼後，不是投入寶特瓶鐵罐、鋁罐，而是丟入木頭或石塊等，造成很大困擾，新一代回收機啟用後，這些情形都能改掉。
另一個差異是，回收的廢瓶罐內，還有喝剩下的水和茶，經過壓縮後，造成地上潮濕髒亂，但新一代的回收機遇到這種現象，會直接「退貨」。目前第三代回收機是與統一超商及家樂福合作設置，未來希望與更多的超商合作，讓高雄的環境變更好。
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