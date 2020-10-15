金門孩子有福！楊鎮浯：一年半將蓋3座共融親子公園

金門長久以來，都沒有一處適合親子遊憩的共融式公園，金門縣長楊鎮浯今天下午在實勘「金沙親子公園」預定地時宣布，將依「分區分級」、「資源統整運用」的概念，未來在五鄉鎮建置5座共融式/親子公園，希望能提供適合0-99歲的鄉親，不管是遊戲、運動休閒、親子互動、地景生態等兼具各種功能的遊憩好處所。

楊鎮浯在今日下午3點多，邀請金沙鎮鎮長吳有家、代表會、金門縣養工所及縣府教育處等人員，在金沙國小聽取縣府工務處簡報「金沙親子公園」，「金沙親子公園」預定設置於金沙國小校區前、後校門之籃球場與綠地空間範圍，屬分區、分齡設置的親子公園。

工務處表示，這座公園前區結合周邊榮湖水色地景，建置兒童體驗性遊具設施，後區是整合停車空間、體健及遊憩功能，屬幼兒探索性遊戲空間設計。是一處學童、居民於課後及假日都可親近的遊憩空間，也達到學校與社區資源共享的目標，此案兩區施作工進不同，前區將先優先建置，而後區因位於「金沙新建地下停車場工程」上方，施作期程將略為延後。

楊鎮浯也表示，最快一年半內，金門將建置完成3處親子公園，目前有「金城莒光湖共融式公園」，坐落於莒光公園，將是金門第一座「無障礙共融式遊戲場」，為有別於過去傳統的罐頭遊具、破碎的休閒綠地，以「多元友善環境」、「都市空間美學」、「自然感官體驗」等設計主題，規劃提供不同行動能力、身心狀況及年齡層民眾，共同參與使用遊戲設施及空間場域。

「烈嶼習山湖共融式公園」建置於烈嶼習山湖公園中，主要利用目前習山公園完善的景觀環境，同時也延伸至鄰近的東崗海灘，整體結合形成完整的居民休閒活動帶，跨齡遊戲設施的導入，將加添公園的體驗性、互動性、趣味性，與居民生活做更緊密的結合，目前已在規劃設計階段。