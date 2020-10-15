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屏東勝利星村造星 選出8品牌快閃店展售

中央社 / 屏東縣15日電

屏東縣政府在「勝利星村創意生活園區」，透過造星計畫選出園區8個文創品牌，進行輔導造星，8品牌的文創產品今天開始至11月15日以快閃店方式集中在園區內展售。

「勝利星選POP-UP SHOP」快閃店，今天起至11月15日在勝利星村創意生活園區孫立人行館對面的成功路146號眷舍登場，至10月18日一連4天更推出9折優惠。

縣府文化處表示，今年推動「屏東文化創意產業品牌拓銷案」，以「勝利星村創意生活園區」為基地，透過造星計畫甄選機制，評選出具潛力的8家文創品牌，導入一對一的業師輔導，逐步調整產品體質，深化品牌能量。

文化處表示，除了專業業師輔導，並以快閃店的形式協助品牌上架展售，拓展市場通路，建立品牌知名度，培育出勝利星村最閃亮的明日之星。

「勝利星選POP-UP SHOP」以「時尚屏東」作為策展主題，品牌包括提供旗袍體驗的「花漾雨蝶旗袍唐裝手作坊」、給寶寶滿滿祝福的抓周體驗與相關用品的「勝利抓周」、以皮雕傳播排灣生活工藝文化的「姥瑰工坊」、致力於原民衣飾文化發展的「巴魯祖孥」。

另外，還有手工縫製個性創意皮件的「L.I.S本革工坊」、推廣台灣特有種插畫的「希望之庭HopefulGarden」以及製作無農藥、零添加蔬果穀物茶的「喜作物kibutu」、以自家有機果實釀製的「大地酵素」等。

文化處表示，勝利星村即將於年底全區營運，「勝利星選POP-UP SHOP」預熱起跑，園區內還有許多生活創意小店，展現屏東滿滿文創能量。

品牌 屏東縣政府

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