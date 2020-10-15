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「我有槍！」男擁槍耀武揚威 台南警方逮人起獲槍枝
台南50多歲林姓男子月前與人有糾紛，嗆聲「我有槍」，要對方小心一點，警方據報後展開調查，也因他往返台南與高雄兩地行跡不定，經半年的蒐證，確認林涉非法持有槍彈，昨天持拘票前往高雄前妻處找到他，再到台南老家起出1把改造槍枝及1發已擊發彈殼，他表示，該彈殼是用來測試後留下來的。警方將槍枝送相關單位鑑定外，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。
據調查，林嫌毒品、竊盜等前科，供稱該改造槍枝是已故友人所寄放的，否認曾持槍彈涉及其他刑案。然而，警方對其供詞持保留態度，將槍枝送相關單位鑑定外，進一步追查其槍枝來源。
林月前與人發生糾紛，撂話自己有槍，要對方小心一點，警方據報後展開調查，但因他行跡不定，警方清查、比對相關訊息，認他可能擁槍自重，因此，報請檢察官指揮，昨天下午拘票前往高雄前妻處找到人，並帶同返回台南老家起出1把改造槍枝及1發已擊發彈殼，警方正擴大偵辦中。
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