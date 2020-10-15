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屏東電影節入圍10部片 將下鄉放映3場次

中央社 / 屏東縣15日電

屏東電影節下鄉放映活動將於10月23日起正式開跑，為與地方連結，入圍團隊駐地拍攝的10部作品，將在恆春、屏東市及東港大鵬灣各放映1次。

屏東縣政府表示，3個場次分別是：23日在恆春西門廣場、24日在屏東青年學院音樂廳、31日在大鵬灣國家風景區─濱灣之心；放映現場免費提供爆米花、可樂，供民眾邊觀看邊享用。

縣長潘孟安表示，入圍作品多元，探討題材有文化美學、弱勢族群及探索自我等紀錄片與劇情片，各團隊從9月12日起展開近1個月的駐地拍攝。

駐點小琉球的入圍導演詹益瑋，因為翻到過去搭渡輪到小琉球的照片，想起過往的美好回憶，因此開啟劇本「戚風」的靈感，他說，劇組為能完整呈現「屏東印象」主題，以自身經驗、感情投射等進行拍攝。

阿嬤您好，初次見面」劇組，以聽障孫子與保守阿嬤作為主角，帶出屏東里港國小對樂器學習的重視，以音樂作為題材，將要傳達的理念埋入劇情。

縣府表示，這次將放映的10部入圍作品包括「三層仔Mango meets meat」、「日後，回家路」、「自由的溫度」、「向陽」、「阿嬤您好，初次見面」、「海面之下」、「家族祭」、「南國夢」、「戚風」、「鳴哨（原名:尋找靈魂）」。

劇組們異口同聲表示，屏東與北部拍片最大的不同在於人情味，特別是場地租借，許多店家免費提供團隊拍攝，道具也給予援助。

縣府表示，為保障觀影品質，室內場次屏東市青年學院採事先報名機制，可至2020屏東電影節活動官網或上屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書粉絲團查詢。

屏東縣政府 小琉球 阿嬤

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