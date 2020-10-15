永續城市民調墊底！陳其邁指會跟時間賽跑拚轉型

今周刊公布永續城市民調，高雄市多項指標均墊底，其中景氣及經濟的部分約5成民眾不滿意，高雄市長陳其邁表示，高雄是重工業城，城市的轉型有如蟲蛹等待蛻變蝴蝶，過程辛苦，所以他規畫四大優先施政方針全力推動，「我們一定會跟時間賽跑」。

今周刊進行永續城市民調，調查時間正巧是高雄市代理市長時期， 結果高雄多項指標都墊底，陳其邁下午對此表示，調查中的一些硬指標，大概是引用去年的一些資料，表示民眾過去這一年多來，不管對政府執行力、社會力、環境力等各方面的一些指標，還是有所期待。

「從客觀數字來看，高雄的確還有很大努力空間」，陳說，他競選時候提出未來市政的發展，能夠以SDT永續發展目標來訂定各分項指標，再全力拚市政，讓民眾能有永續宜居的城市生活。

就景氣與經濟指標，有逾半高雄市民不滿意，陳其邁說，高雄是重工業城市，轉型過程有如蟲蛹等待蛻變，一定是很辛苦的，他提出產業轉型等四大優先政策，針對永續城市發展指標進行政策規畫，「我們一定會跟時間賽跑，努力解決民眾的痛苦」。