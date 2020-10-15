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疫苗不足竟怒砸里長辦事處！陳其邁指已反映加大配給
公費流感疫苗開放施打以來，民眾搶破頭，各縣市已發生數量不足情形，今早高雄市鳳山區有里長率隊到議會抗議，痛陳因為疫苗不夠打，服務處被砸，高雄市長陳其邁下午受訪表示，已向中央反映，要加大疫苗配給數量。
陳其邁說，高雄今年流感疫苗普及率設定為26%目標，高於其他縣市的水準，開始施打時候，也希望能讓65歲以上慢性病疾病及小朋友等四大族群優先施打，他相信數量上應該足夠支應，假如有所不足，市府會跟中央申請加大數量。
高雄傳有民眾因為沒打到疫苗，竟怒砸里長辦事處，陳其邁對此表示，這是因為社區一般民眾，也希望能夠趕快施打，但他認為，里長都是好意啦。也希望說能夠保護里民的健康，他非常感謝里長們幫忙宣導施打疫苗，但中央對疫苗數量的配給有一定的流程，市府已提醒中央加快配送流程，數量上不足，也會反映要增加。
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