許青年居住空間 陳其邁：高雄4年創逾6千戶社宅

高雄市長陳其邁今天表示，高雄在未來4年內，預計創造6000至8000戶社會住宅，會在黃金地點建置。

陳其邁中午出席建築園冶獎頒獎典禮，並與台南市長黃偉哲及雲林縣長張麗善同台。針對高雄房地產的期許，陳其邁會前接受媒體聯訪表示，除了城市建設，也希望能夠讓青年族群有更多居住空間，所以至少在未來4年內，預計創造6000至8000戶社會住宅，從住宅需求較高的橋頭科學園區、亞洲新灣區等地展開建置。

陳其邁表示，社會住宅是居住權，相對來講，市府選定青年就業機會較多的地方，提供足夠的住宅供給，達到住宅權平權目的，因此市府未來會在黃金地點蓋社會住宅。

陳其邁在建築園冶獎頒獎典禮上致詞表示，建築園冶獎近年成為建築界武林大會，讓他跟黃偉哲決定比賽，明年「輸一個獎就輸一碗滷肉飯」，盼這股促進城市美學進步的力量，督促公部門及建築界再造城市景觀。

黃偉哲上台則說，高雄是南台灣指標城市，帶動南台灣整體發展，未來除了台南、高雄、屏東三地，也希望跟嘉義、雲林等地推動共同發展基礎跟空間，不分公私部門，共同爭奪建築園冶獎的榮譽肯定，帶動建築景觀界繼續精進。

張麗善致詞表示，建築園冶獎是建築界最高榮譽，25年來獲獎建築不僅包含更多文化藝術、景觀設計，獎項還逐漸往南台灣發展，未來更要成為全國盛事。她說，雲林縣囊括11項大獎，是對於雲林縣的肯定，未來年年進步、表現再接再厲。