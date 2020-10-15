中國抽砂運砂2船將3拍 若流標擬人工魚礁處分

澎湖地檢署去年查扣2艘違法抽取砂石的中國大陸籍「長鑫36號運砂船」及「豐溢9969號抽砂船」，澎湖地檢署今天表示，11月19日將進行第3次公開標售，若再流標擬將直接人工魚礁處分。

澎湖地檢署今天發布新聞表示，中國大陸「長鑫36號運砂船」（1萬6468噸）及「豐溢9969號抽砂船」（4226噸），去年10月間在澎湖七美鄉西南的中華民國專屬經濟海域「台灣灘」違法抽取海砂，經澎湖地方法院判決有罪確定，2船也經法院一併宣告沒收。

澎湖地檢署指出，遭查扣的2艘陸籍抽砂與運砂船，先後在9月16日和10月6日進行公開拍賣，因無人下單而告流標，11月19日上午10時將進行第3次公開拍賣。

澎湖地檢署表示，與漁業署達成共識，近日將展開這2艘船舶作為人工魚礁的可行性評估，11月19日進行第3次公開標售若再流標，且專業評估結果符合作為人工魚礁的條件，將不再進行第4次標售，會在漁業署協助下，逕行作為人工魚礁的處分。

澎湖地檢署為避免「長鑫36號運砂船」及「豐溢9969號抽砂船」買受人，仍限定僅具有國籍的自然人或法人可投標，並限制2船自點交日起5年內，不得辦理轉籍予非中華民國自然人或法人，航政主管機關於5年內亦不得發給除籍證明，藉此阻絕2艘船舶回售中國大陸地區的途徑。