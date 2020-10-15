公費流感疫苗不敷所需 屏東縣彈性調撥因應

今年公費流感疫苗接種超過去年同期，屏東縣自10月5日開打公費流感疫苗接種，到今天已接種超過7萬7000劑，包括33家衛生所和142家合約醫療院疫苗注射踴躍，因應公費流感疫苗短缺，部分人口集中地區的醫療院所疫苗供不應求；縣衛生局建議預約和詢問以免白跑，並透過疫苗分配管控及彈性調撥，讓有限疫苗優先使用在高風險族群。

縣衛生局說，屏東縣今年採購19萬9000劑公費流感疫苗，全縣涵蓋率24%，因中央採分批配貨方式，截至昨天配送疫苗數為12萬8305劑，配送量為64.47％；到今天接種超過7萬7000劑，65歲以上長者和高風險慢性病患接種率均逾三成，高於去年同期，接著會安排到校園和社區施打。

衛生局說，有鑑於目前公費流感疫苗短缺，自開打日起即不斷呼籲禮讓四大高風險族群優先，並請醫療院所優先安排長輩接種，全縣175處疫苗施打院所的施打量，因居住地人口數有別冷熱不一，將持續滾動式檢討，藉由疫苗分配管控及彈性調撥，確保65歲以上長者等高風險族群優先接種。

衛生局表示，去年符合接種資格者19萬7146人，有9萬7876人接種，施打率近50％，涵蓋率約12％，今年希望倍增至，去年國小學童施打率達75％，今年希望國高中也能有高比例施打；受新冠肺炎疫情的影響，今年施打疫苗的情況比過去還要踴躍，建議要施打疫苗的民眾，可事先向前往的醫療院所預約或詢問是否仍有劑量，以免撲空。