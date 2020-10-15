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兩岸關係緊張 金門議會發起「共享和平」簽名萬人響應

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議會發起全民熱烈響應「止息戰爭，共享和平」簽名運動，由議長洪允典、縣議員李養生（右）與議員洪鴻斌（左）等人共同提案支持。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會發起全民熱烈響應「止息戰爭，共享和平」簽名運動，由議長洪允典、縣議員李養生（右）與議員洪鴻斌（左）等人共同提案支持。記者蔡家蓁／攝影

台海關係緊張，不時傳出兩岸進行軍演，讓台灣的民眾都有明顯感受到兩岸不安定的氛圍，金門縣議會在9月初的第七屆第九次臨時會也通過議員提案，發起全民熱烈響應「止息戰爭，共享和平」的簽名運動，嚴正表達金門人的心聲，據了解，目前正在金門進行簽名，預估有近萬人完成簽名，不少到金門縣議會參訪的各單位也參與連署，參與簽名的人都表示，和平是大家共同的願望。

兩岸關係最近相當緊張，與大陸只有一海之隔的金門也瀰漫著一股不尋常的氣氛，金門縣議員李養生表示，金門的民眾經歷過八二三，大家都期盼和平，所以他在上個會期與議長洪允典、議員蔡春生3人聯名提案，「為鄉親籲請世人尊重金門為永世和平島」之訴求，建請由議會領銜，鼓動全民熱烈響應「全民簽名運動」，以嚴正表達金門人的心聲—「止息戰爭，共享和平」，該案的決議為「由府會共同領銜發起，並請縣府儘速辦理」。

李養生表示，雖然戰爭已經是早年的事，但因兩岸對峙、藍綠對立等讓金門深陷身心緊張，因此必須發起萬人簽名，表達拒絕再次淪為戰場的必要性。

議長洪允典對此事也很重視，除了要求縣府民政處全力配合，據悉也將於近期召開協調會，要求由縣長楊鎮浯親自來動員全縣簽名，力挺這項活動，目標是募集10萬人完成簽名，屆時還將邀請立委、縣長與各議員辦「國際記者會」，李養生說，未來會將這項「和平宣言」的期盼送給總統、行政院與送進聯合國，甚至也會考慮送給大陸。

議員洪鴻斌也說，兩岸局勢最近很緊張，金門經歷823戰役的傷痛，民眾都不希望兩岸因擦槍走火而再有戰爭，希望透過這個提案，表達大家期盼和平的心聲，促使兩岸能好好坐下來，為和平而談。

據了解，縣府民政處有行文給學校、社區發展協會、各村里、公家單位、旅台同鄉會等單位，請他們發動簽名響應，預計參加簽名的人有將近萬人，未來會彙整後，交給縣議會。

金門縣議會發起全民熱烈響應「止息戰爭，共享和平」簽名運動，嚴正表達金門人的心聲，日前到金門縣議會參訪的烈嶼公共事務協會也參與連署，參與簽名的人都表示，和平是大家共同的願望。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會發起全民熱烈響應「止息戰爭，共享和平」簽名運動，嚴正表達金門人的心聲，日前到金門縣議會參訪的烈嶼公共事務協會也參與連署，參與簽名的人都表示，和平是大家共同的願望。記者蔡家蓁／攝影

金門 戰爭 行政院

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