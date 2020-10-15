高市流感疫苗配額施打 里長抗議短缺

因應流感疫苗短缺，高雄市政府祭出配發疫苗措施，盼讓高風險族群優先接種，但今天有里長不滿社區注射站因此遭取消，希望市府能向中央爭取更多疫苗。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，民眾今年接種流感疫苗意願大增，但因政府未增加儲備疫苗，讓高雄市鳳山區數名里長今天上午9時到高雄市議會陳情。

高雄市鳳山區誠義里長劉啓芳表示，公費流感疫苗10月5日開打後，社區設立的便民注射站才執行3天，就發現疫苗嚴重不足，市府還通知18日起取消所有注射站，施打疫苗要到醫院診所注射。

他指出，許多市民到了指定地點卻無疫苗可打，里長抗議電話接到手軟，市府害已通知里民的里長背黑鍋，現在就連診所都要預約注射。他認為中央不應把責任推給地方，希望市府向衛福部爭取疫苗，為市民謀福利。

高雄市衛生局副局長林盟喬指出，因應流感疫苗短缺、分配不足，市府18日起取消所有注射站，並持續向中央爭取加速配發疫苗，下週將祭出獎勵措施，鼓勵醫療院所優先給高風險弱勢族群注射，預計2天內公告。

衛生局發布新聞稿指出，公費流感疫苗今年開放接種至今，高雄市已接種超過33萬5000劑，高雄今年採購73萬350劑四價公費流感疫苗，全市涵蓋率可達26.3%。由於中央分批配貨，目前已配送47萬5838劑，配送量為64.45%。

由於65歲以上長者罹患流感易引發併發症，但公費流感疫苗短缺，衛生局10月8日、12日啟動疫苗分配管控及彈性調撥，希望高風險族群優先施打。目前高雄65歲以上長者接種率達31.52%，高風險慢性病患32.31%，皆高於去年同期甚多。

衛生局除了呼籲禮讓4大高風險族群優先施打外，也提醒市民前往合約醫療院所前，先電洽院所疫苗資訊及預約接種，以免撲空或排隊仍打不到疫苗。而力行「防疫新生活運動」，才是防範疫情上身之道。