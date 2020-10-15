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金門古蹟許丕簡古厝耗資2500萬修復 將開放當民宿

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
斥資2500萬元修復的縣定古蹟「許丕簡古厝」近日完工。圖／金門縣文化局提供
斥資2500萬元修復的縣定古蹟「許丕簡古厝」近日完工。圖／金門縣文化局提供

斥資2500萬元修復的縣定古蹟「許丕簡古厝」，工程於今年9月完竣，這間金門少見的小六路厝，空間格局特殊，於建築藝術史上具有保存之意義與價值，曾因缺乏適當管理維護，建築嚴重毀損，後來在金門縣文化局積極協調公私部門，才得以順利整修，屋主未來規畫開設民宿，並依規定開放主廳供民眾參觀。

「許丕簡古厝」位於金寧鄉后沙自然村內，為后沙許氏五房許丕騰赴南洋經商致富後僑匯所建，建築物興建於清同治六年（1867），是后沙聚落內重要的傳統建築代表，也是金門早期僑匯建築的重要肇始之一，除具有重要歷史意義外，建築內部精緻木雕及屋脊上泥塑，更具有極高藝術價值。

這棟有153年歷史的古厝有段歷史因緣，原來是許丕騰後裔因家道中落，有意將大厝以1200銀元賣給同為金門華僑的山后人，同村於菲律賓經商的許丕簡得知此消息，認為該古厝如為外人購買有損村譽，以1500銀元買下，免除古厝落入外鄉人之手。日據時期（1937～1945）古厝曾遭日軍佔用，日軍離開後，國軍進駐使用，僅留一房供屋主居住，直至民國70餘年才撤離，並將古厝歸還。

金門縣文化局說，這棟古厝因產權持份者眾，再加上室內空間使用不足，後代子孫遷移村外居住或移居台灣，在缺乏適當管理維護下，建築嚴重毀損，除左櫸頭屋頂崩塌外，大廳及右房前側屋頂破損，多數木構件遭白蟻肆虐，危及建築結構安全。

文化局考量，這棟古厝係金門少見之小六路厝，空間格局特殊，建築以磚、石、木為主結構，承重牆為花崗石台基，上砌紅磚承硬山擱楹之閩南傳統建築作法，尤以正面磚雕、磚砌，脊墜與水車堵泥塑，及東西敞廳木雕工藝精湛，表現細微，於建築藝術史上具有保存之意義與價值。金門縣文化局為了這棟具有歷史意義及保存價值的建築，於105年完成修復規畫設計委託，今年完工。

文化局說，屋主規畫開設民宿，並依規定開放主廳供給民眾參觀，未來民眾前來參觀時，會由屋主親自介紹引導，讓來參觀民眾能更了解古厝與這塊土地的故事。

建築 金門 文化局

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金門縣定古蹟許丕簡古厝 完成修復將開放參觀

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