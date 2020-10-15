澎湖百歲人瑞增至26人 預祝重陽節快樂

澎湖是宜居的長壽城市，今年百歲人瑞一口氣增加16人，全縣百歲人瑞來到26人，其中年歲最高為103歲有3人。

重陽節將至，縣府與各鄉市都發放重陽敬老禮金，每名65歲以上老人都可領到新台幣5800元，其中縣府5000元、重陽加菜金300元、鄉市公所500元。不過七美鄉公所取消九九重陽餐會，每名長者除縣府的5000元外，公所則由原來1500元調高至1800元。

澎湖縣長賴峰偉今天在社會處長陳寶緞等人陪同下，分別拜訪百歲人瑞邵長鴻、黃迺華與林秀妙等長者，致贈敬老禮金、衛福部金鎖片和總統敬老狀，祝福長者身體健康「呷百二」。

縣府社會處表示，澎湖今年百歲人瑞一口氣增加16人，全縣有26人，其中年歲最高為103歲有3人。