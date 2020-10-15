陳其邁、黃偉哲相約明年園冶獎PK 以滷肉飯當賭注！

2020建築園冶獎頒獎典禮今午在高雄林皇宮盛大舉行，高雄市長陳其邁及台南市長黃偉哲雙雙赴會，兩人均認為這場盛會是建築業及不動產「華山論劍」的武林大會，當場相約明年再PK，輸一個獎項就輸一碗滷肉飯。

高雄建築園冶獎邁入第26年，今年首度跨越濁水溪，將台中、彰化及南投公部門建築，納入評選對象，愈辦愈盛大，今年頒獎暨高雄考察典禮，共頒出180座公私部門得獎獎座，創下創辦26年來最高紀錄，明年起評選範圍將再擴展至桃竹苗等地，實踐建築園冶獎推廣至全國的終極目標。

主辦單位高雄建築經營協會理事長李正聰致詞時表示，曾有一名小孩跟媽媽說，城市的建築物很醜很，但其實自「高雄厝」推動後，已提升城市建築美學，讓建築再也不呆板。他說，高雄建築經營協會也會再推進智慧綠建築永續發展能量，建造更多優質公共設施，希望在穩建經營，共有、共享、共好及共同學習的利他精神下，把園冶獎推廣至各縣市。

高雄市長陳其邁表示，園冶獎在 1995年由多名跨領域關心建築的年輕人共同創立，高市即是孕育的重要基地。這個獎項獲全台重視，他感到與有榮焉。今年高共獲24個獎座，但好要更好。他已與台南市長黃偉哲相約明年PK，輸一個獎座就輸一碗滷肉飯。

陳也說，園冶獎是台灣建築界武林大會，高手齊聚，高雄人才濟濟，公部門得獎的建案從納骨塔到汙水處理處都有，期許這股促城市美學的力量，能督促城市更美，環境永續，生活更好。