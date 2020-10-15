禮納里違建順利拆除 20多人被抬離2人激動送醫

衍生出部落藝術家自焚陳抗的屏東禮納里永久屋2棟大型違建拆除，今天上午在屋主與家人靜坐抗議中，順利進行拆除，過程中有20多名抗議族人被抬離，2人因情緒激動送醫。

屏東縣政府今天清晨近7時出動怪手強制拆除瑪家鄉禮納里永久屋的2棟大型違建，屋主霧台鄉代李金龍與另一屋主張良相帶著親友及聲援人士共約20多人，在怪手前唱原住民歌靜坐抗議，警力站在怪手前防止居民有激烈的行為。

警方在3次舉牌勸離後，抗議民眾仍堅持靜坐抗議，警方於是驅離及抬離，一下子場面混亂，尖聲四起，2名聲援的族人因情緒激動身體不適送醫。

怪手在上午10時許執行拆除作業，順利進行，縣府原住民處副處長蔡文進表示，拆除的2棟大型違建建在山坡地上，對於山坡地的承載量有發生公安疑慮，因此依法執行拆除，很遺憾13日族人的陳抗中，發生藝術家盧啟村自焚事件，縣府也感到心痛，除了今天拆除的這2棟違建，其他違建只列冊管理不會拆除。

好茶村長柯連登表示，縣府要拆除李金龍與張良相2人的違建時，他有召開部落會議，以部落組織名義向縣府提陳情書，內容陳述好茶村是個滅村的部落，沒有回家的路，沒有耕地，只能在禮納里永久屋發展觀光，維持生存，希望不要拆除違建。

柯連登說，縣府接到陳情後，與鄉長杜正吉及他與李金龍等人進行溝通，縣府說明了大型違建與永久屋相連，又位於山坡地，萬一如果崩塌，可能危及永久屋，所以還是得拆除，他當時請李金龍回去要跟家族溝通，也表達部落願意協助他們拆除違建，但李金龍沒有跟家族溝通，13日前往縣府陳抗發生藝術家自焚憾事。

柯連登表示，好茶村目前有177戶、500多人住在永久屋，部落不是不關心這件事，而是希望能將傷害降到最低，大型違建的確是會危及到永久屋的安全，這是部落支持違建拆除的立場。

縣政府原住民處強調，縣府拆除的是2棟超大3樓營業違建物，不是永久屋，其他超出永久屋使用情況都列冊管理，不會擴及拆除，請部落族人安心，縣府也會繼續透過管道或修法，協助爭取放寬永久屋限制，以符合族人居住現況需求。

禮納里永久屋是莫拉克風災後重建，安置霧台鄉好茶村、三地門鄉大社村和瑪家鄉瑪家村的災民，共有400多戶災民進駐。