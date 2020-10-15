禮納里永久屋違建縣府今拆除 族人控訴「粗暴、鴨霸」

八八風災後，受災部落族人遷居山下永久屋，禮納里部落永久屋山坡地上2棟超大違建，違建戶未實現自行拆除承諾後，違建戶13日率族人陳情抗議，發生長老自焚事件，屏東縣政府考量公共安全問題，按原定計畫今執行違建拆除作業，部落族人激動抗議，控訴政府「鴨霸、粗暴」，要政府正視族人的居住權。

今天上午近7時，拆除怪手機具進駐，部落族人坐道路與怪手對峙，警方出動200多名警力嚴陣以待。

違建戶、霧臺鄉民代表李金龍說，他不是為個人利益，他在有限土地找到生存機會，透過住宿體驗影響很多部落年輕人回到部落，學習自己部落文化。他講到一度哽咽，政府用粗暴手段，在部落嚴重分化，破壞部落情感，原住民不是二等公民，「我們是這塊土地的主人」。

屏東縣府今上午9時半執行違建拆除，警方分別在9時39分第一次舉牌、9時45分舉牌命令解散，9時51分第三次舉牌強製驅離，警方驅離現場抗議約20多名族人，現場一度緊張，有2人送醫，幸無大礙。