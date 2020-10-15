聽新聞
test
0:00 / 0:00
接種站喊卡里長難為 衛生局：確保高風險族群優先
高雄鳳山區5位里長今到市議會陳情，指衛政單位告知里長會在各里設「流感疫苗社區接種站」，21日可到接種站免費接種，12日卻通知里長，因疫苗數量供不應求，18日起取消接種站，里民不諒解，讓里長背鍋。高雄市衛生局表示，截至10月14日止，高雄65歲以上長者接種完成率31.52%，高風險慢性病患32.31%，比去年同期高，持續向中央爭取加速配發疫苗，透過疫苗配額調控，確保65歲以上長者等高風險族群優先接種。
高雄市衛生局表示，自10月5日開打迄今，已接種超過33萬5千餘劑，各合約醫療院所疫苗注射踴躍。高雄市今年採購73萬350劑四價公費流感疫苗，全市涵蓋率可達26.3％。中央採分批配貨方式，截至今天，已配送高雄市疫苗數47萬5,838劑，配送量為64.45％。
65歲以上長者罹患流感容易引起嚴重併發症，住院與死亡機率遠高於其他年齡族群。高雄市衛生局疾管處長何惠斌說，考量目前公費流感疫苗短缺，衛生局藉由疫苗分配管控及彈性調撥，使有限疫苗優先使用在流感重症高風險族群，呼籲市民禮讓四大高風險族群優先，並責請醫療院所優先安排長輩接種，已在10月8日、10月12日啟動第一及第二階段疫苗配額調控措施。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言