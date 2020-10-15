質譜儀檢測果菜農藥殘留夠厲害但高雄沒有 議員促速置

高雄市議員郭建盟在農林部門質詢時表示，農委會研發的液相層析串聯質譜儀(LC-MS/MS)快篩技術可以在20分鐘快篩出果菜內的農藥殘留，但當台北、新北、台中和屏東都設置來為把關食安之際，高雄卻一套也沒有。高雄市農業局代局長王一承諾，兩星期內會與高雄果菜運銷公司洽談引進，為市民食安把關。

郭建盟說，台灣107年洗腎率世界第一，洗腎人口逐年攀升，如果政府在食安方面能多為國人加強把關，對改善國人健康必有很大助益。

他表示，107年以前，台灣果菜農藥殘留有2種檢驗方法，一是成本低10分鐘酵素快篩，但僅能檢驗有機磷、氨基甲酸鹽；另一種成本高且時間長但卻能檢驗出198種以上農藥的生化法，也是唯一能快篩達成先驗後吃的檢測法；107年間農委會研發化學法-液相層析串聯質譜儀(LC-MS/MS)快篩技術，20分鐘即可見快篩結果。

郭表示，這套質譜儀，到目前為止，台北2套、屏東1套、新北1套、台中3套，高雄沒有。

郭建盟向新北市果菜運銷公司查證，用生化法篩檢時，去年一年檢驗了約12萬件，只查出20件果菜農藥殘留超標，這個月用質譜儀9天抽驗120件，已查出19件農藥超標。郭建盟因此稱質譜儀猶如「農藥虎鼻師」。

郭表示，高雄果菜批發市場目前採用生化法，5年來的合格率都超過99.8%，不合格的很少；為精進高雄果菜食安標準，農業局應輔導高雄果菜運銷公司建置質譜儀實驗室，公開透明抽樣制度，讓農藥虎鼻師為市民食安把關。

王正一表示，高雄市一年檢驗量3萬件，質譜儀建置費用大概1200萬元，每年維持費300萬到500萬之間，必須考慮經費，但是食安不能等，兩個禮拜內會與高雄果菜運銷公司洽談，趕快推進質譜儀進場檢測果菜農藥殘留，為市民健康把關。