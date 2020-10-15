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質譜儀檢測果菜農藥殘留夠厲害但高雄沒有 議員促速置

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員郭建盟促市府速輔導高雄果菜公司建置質譜儀檢測果菜農藥殘留，為市民食安把關。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員郭建盟促市府速輔導高雄果菜公司建置質譜儀檢測果菜農藥殘留，為市民食安把關。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議員郭建盟在農林部門質詢時表示，農委會研發的液相層析串聯質譜儀(LC-MS/MS)快篩技術可以在20分鐘快篩出果菜內的農藥殘留，但當台北、新北、台中和屏東都設置來為把關食安之際，高雄卻一套也沒有。高雄市農業局代局長王一承諾，兩星期內會與高雄果菜運銷公司洽談引進，為市民食安把關。

郭建盟說，台灣107年洗腎率世界第一，洗腎人口逐年攀升，如果政府在食安方面能多為國人加強把關，對改善國人健康必有很大助益。

他表示，107年以前，台灣果菜農藥殘留有2種檢驗方法，一是成本低10分鐘酵素快篩，但僅能檢驗有機磷、氨基甲酸鹽；另一種成本高且時間長但卻能檢驗出198種以上農藥的生化法，也是唯一能快篩達成先驗後吃的檢測法；107年間農委會研發化學法-液相層析串聯質譜儀(LC-MS/MS)快篩技術，20分鐘即可見快篩結果。

郭表示，這套質譜儀，到目前為止，台北2套、屏東1套、新北1套、台中3套，高雄沒有。

郭建盟向新北市果菜運銷公司查證，用生化法篩檢時，去年一年檢驗了約12萬件，只查出20件果菜農藥殘留超標，這個月用質譜儀9天抽驗120件，已查出19件農藥超標。郭建盟因此稱質譜儀猶如「農藥虎鼻師」。

郭表示，高雄果菜批發市場目前採用生化法，5年來的合格率都超過99.8%，不合格的很少；為精進高雄果菜食安標準，農業局應輔導高雄果菜運銷公司建置質譜儀實驗室，公開透明抽樣制度，讓農藥虎鼻師為市民食安把關。

王正一表示，高雄市一年檢驗量3萬件，質譜儀建置費用大概1200萬元，每年維持費300萬到500萬之間，必須考慮經費，但是食安不能等，兩個禮拜內會與高雄果菜運銷公司洽談，趕快推進質譜儀進場檢測果菜農藥殘留，為市民健康把關。

食安 農藥殘留

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