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高市推立體綠化及綠屋頂 社宅將設垂直農耕

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市大同醫院露台打造花園今完工啟用。記者蔡孟妤／攝影
高雄市大同醫院露台打造花園今完工啟用。記者蔡孟妤／攝影

高雄市工務局推動建築物設置立體綠化及綠屋頂，9年來已設置44萬平方公尺立體綠化，年減少碳排放量8924公噸；其中公有建築共9處立體綠化或綠屋頂，包括大同醫院露台打造療癒花園今完工啟用，另中正國小綠屋頂將於年底完工。

工務局表示，高雄市自2011年起推建築物設置立體綠化及綠屋頂，包括公有建築、私人既有建築及新建案，9年來，包括公、私建築已共設置44萬平方公尺，年減少碳排放量8924公噸。

其中公有建築立體綠化由市府施作，新建案另依相關自治條例提供優惠措施，私人既有建築則分別有透天10萬元、公寓大樓80萬元及其他建築50萬元補助。

工務局表示，高雄市公有建築至今已有9處、共8267平方公尺立體綠化，包括新光國小蝴蝶園、三民家商空中廚房、前金國中音樂農園等，其中大同醫院利用5樓露台空間打造為療癒花園今完工啟用，年底還有中正國小的綠屋頂將完工。

大同醫院露台花園分為平台區、開闊草坪區及農園區，大同醫院院長黃志富說，來醫院都是身苦病痛，容易心情煩悶，有空間可吹風、看花草，會有正向幫助。

副市長林欽榮說，市府有成立綠電小組，將繼續推動綠電及立體綠化、綠屋頂，高市4年內將興建8800戶社會住宅，正在規畫設計，以後綠屋頂也會設置在社會住宅，並推動垂直農耕，讓住的人可分到一處露台上的田地，種植蔬果食用。

建築 綠屋頂 高雄市

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