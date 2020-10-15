高雄市青年局玩創意 邀民眾萬聖節搞怪遊行

一年一度萬聖節將至，想享受過節氣氛，也響應公益，可報名參加高雄市青年局主辦的公益萬聖節奇幻大遊行。邀請高雄弱勢家庭兒童、市民、外國友人等，以活潑有趣裝扮遊行，一同散播歡樂與溫暖，也預告「2020青年局國際志工團」成軍，展現青年局滿滿能量與熱情。

七年級的青年局長張以理說，青年是牽動世代與社會前進的動力，其邁市長除重用青年幕僚注入新思維，也重視青年社會力，青年局團隊積極發展城市外交與全球接軌，希望號召具服務熱忱的青少年加入國際志工行列，公益萬聖節奇幻大遊行是青年傳愛的公益行動，市民、外籍友人同樂，也讓弱勢兒童能感受節慶歡樂氣氛。

主辦單位表示，這場萬聖節應景遊行是10月31日下午3點半在高雄漢神巨蛋一樓戶外廣場集結，萬聖節遊行採線上報名至10月28日（https://reurl.cc/j5WNDM），當日著萬聖節裝扮且準時報到者，可獲南瓜燈提籃與神秘參加獎。民眾可組隊參加Trick or Treat討糖活動競賽，前3名可獲漢神禮券（第一名3000元、第二名2000元、第三名1000元）。