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高雄聯合豐年節 原青歌手陪你嗨到月亮時間

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
原住民聯合豐年節青年之夜也很有可看性，圖為排灣族的舞炯恩· 加以法利得，將獻唱展現好歌喉。圖／高雄市原民會提供
原住民聯合豐年節青年之夜也很有可看性，圖為排灣族的舞炯恩· 加以法利得，將獻唱展現好歌喉。圖／高雄市原民會提供

高雄市政府原民會主辦「原民聯合豐年節」17日登場，開場由16族帶來精采展演，邀請拉阿魯哇族耆老以傳統儀式祈福，高雄市秘書長楊明州笑稱，豐年節活動將嗨到月亮時間，邀請原住民歌手舉辦青年之夜，非原住民也能參與同樂，對原民文化將有更多理解與認識。

原民會主委阿布斯是七年級生，活力、創意充沛，她說，透過部落傳統祭儀及文化體驗方式讓更多年輕人能認識原住民族文化，也讓原住民語言能向下傳承，深化族人對傳統文化認同。

阿布斯指出，高雄市擁有全台灣原住民16族，豐富的族群文化是高雄的一大資產，今年展演主題族群－「拉阿魯哇族」也是高雄獨有，豐年節活動搭配各族群祭儀展演，盼讓16族能增加更多交流互動、培養情感。

主辦單位也費心設計兩座Q版立牌，一位是著原住民服的市長陳其邁肖像，另一位是阿布斯，讓參與的民眾可以拍照分享。活動當天，陳其邁也會到場與民眾同樂。

青年之夜也很有可看性，表演歌手包括拉阿魯哇族宋楚琳、排灣族的舞炯恩· 加以法利得、魯凱族金秀麗與梁文音，展現原民美聲。

高雄市原民會表示，每年原住民族聯合豐年節皆有數千人參與，精采可期，除各族群展演傳統祭儀外，趣味競賽、原住民創意舞競賽也很有看頭，現場還有上百攤原民市集，呈現原住民各式手工藝、農特產品、特色美食與多元文化體驗，還有頗具特色的拉阿魯哇族羽毛髮氈筆、貝殼手鍊、竹槍及陀螺童玩，讓觀眾能感受原民萬千風情。

聯合豐年節17日上午9點登場，持續到晚間8點30分，地點在捷運鳳山西站1號出口旁廣場，詳細活動可上官方粉絲專頁https://www.facebook.com/khhcoia。

原住民聯合豐年節青年之夜也很有可看性，圖為拉阿魯哇族歌手宋楚琳，她將展現原民美聲。圖／高雄市原民會提供
原住民聯合豐年節青年之夜也很有可看性，圖為拉阿魯哇族歌手宋楚琳，她將展現原民美聲。圖／高雄市原民會提供
高雄市原民會主辦「原民聯合豐年節」17日登場，開場由16族帶來精采展演，邀請拉阿魯哇族耆老以傳統儀式祈福。圖／高雄市原民會提供
高雄市原民會主辦「原民聯合豐年節」17日登場，開場由16族帶來精采展演，邀請拉阿魯哇族耆老以傳統儀式祈福。圖／高雄市原民會提供
主辦單位也費心設計兩座Q版立牌，一位是著原住民服的市長陳其邁肖像，另一位是阿布斯，讓參與的民眾可以拍照分享。圖／高雄市原民會提供
主辦單位也費心設計兩座Q版立牌，一位是著原住民服的市長陳其邁肖像，另一位是阿布斯，讓參與的民眾可以拍照分享。圖／高雄市原民會提供
原住民聯合豐年節青年之夜也很有可看性，魯凱族知名歌手梁文音將登台，讓歌迷期待。圖／高雄市原民會提供
原住民聯合豐年節青年之夜也很有可看性，魯凱族知名歌手梁文音將登台，讓歌迷期待。圖／高雄市原民會提供
原住民聯合豐年節青年之夜也很有可看性，圖為魯凱族金秀麗，將獻唱展現好歌喉。圖／高雄市原民會提供
原住民聯合豐年節青年之夜也很有可看性，圖為魯凱族金秀麗，將獻唱展現好歌喉。圖／高雄市原民會提供

原住民語 豐年節 高雄市

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