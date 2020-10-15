快訊

金神盾或銀神盾？日本「陸基神盾」的千億國防僵局

發表會沒說的秘密！iPhone 12系列 記憶體規格曝光

屏縣府拆除禮納里違建 屋主率族人與怪手對峙

中央社 / 屏東縣15日電

屏東縣政府今天清晨6時許出動怪手強制拆除瑪家鄉禮納里永久屋的2棟大型違建，屋主之一的霧台鄉鄉代李金龍帶領族人坐在違建前與怪手對峙，大喊政府偷襲、鴨霸。

縣政府原就預訂今天和明天拆除禮納里永久屋的2棟大型違建，但因李金龍13日率族人到縣府抗議，衍生出藝術家盧啟村自焚，縣府雖說仍要執行拆除，但表示在拆除時間上會考量，沒想到仍在今天清晨執行拆除。

大型怪手進到部落裡，執行拆除作業，警方出動約200名警察維持秩序，李金龍率族人與拆除人員對峙，大喊縣府偷襲、鴨霸。

禮納里永久屋是莫拉克風災後重建，安置霧台鄉好茶村、三地門鄉大社村和瑪家鄉瑪家村的災民，共有400多戶災民進駐，2棟被拆除的大型違建縣府認為已有立即性危及公共安全，因此要拆除，縣府昨天也強調，對於其他沒有立即性公共安全的違建，只是造冊列管。

違建 屏東縣政府 警察

延伸閱讀

屏東禮納里永久屋違建陳情後 縣府公安考量仍執行拆除

永久屋違建 威脅公安優先拆除

永久屋兩棟超大違建 屏東縣府：一定拆除

不關他事…抗議拆違建民宿 部落畫家忽自焚

相關新聞

屏東佳樂水衝浪大賽登場 可觀賞高手逐浪逛市集享美食

秋冬之際吹起東北季風，正是衝浪好時節！2020屏東縣滿州佳樂水國際衝浪大賽10月16日至18日在屏東滿州鄉佳樂水登場，今...

屏東禮納里永久屋違建陳情後 縣府公安考量仍執行拆除

屏東縣禮納里永久屋山坡地上的2棟超大違建，違建戶未實現自行拆除的承諾後，違建戶13日率族人陳情抗議，發生長老自焚事件。屏...

高雄聯合豐年節 原青歌手陪你嗨到月亮時間

高雄市政府原民會主辦「原民聯合豐年節」17日登場，開場由16族帶來精采展演，邀請拉阿魯哇族耆老以傳統儀式祈福，高雄市秘書...

網美「草莓甜心」著特勤裝拍宣導片 粉絲呼犯罪率升高

網路人氣美少女「草莓甜心」李盈儀到高雄市警局保安大隊特勤中隊，拍攝高雄維護治安宣導影片；她穿戴10多公斤的特勤裝備，樣貌...

永久屋違建 威脅公安優先拆除

屏東縣政府原規畫今拆除永久屋違建，前天發生陳抗自焚事件，拆除時間恐生變，縣府強調二幢違建嚴重的永久屋一定拆。永久屋被認為...

人龍搶進總圖 議員促提早開

今年國慶連假後許多學校舉行段考，連假期間一大清早，高雄市立圖書館總館外擠滿上千名等待入場學子，想找個座位好好K書。這壯觀...

被踢爆涉洩密…稽查旅宿先通報 高市觀光局長致歉

高雄市人道酒店遭檢舉將居家檢疫者與一般旅客混住同樓層，高市衛生局開罰1萬5千元，事後觀光局全面稽查旅宿業，卻再被高雄市國...

互花米草入侵 金門將挖除

有「濕地殺手」之稱的互花米草近年來入侵金門縣金城鎮的浯江溪口，加上紅樹林過密，水道逐漸淤積、海水交換能力低，導致物種逐漸...

見兒免繞半個台灣 90歲老母視訊探監流下感動淚

矯正署今天表示，台中一名90歲老母，為探視在台東東成技能訓練所的兒子往往需繞半個台灣，所方人員日前特赴台中協助老母建置行...

高雄輕軌行控中心地下室冒煙 消防馬達短路

今晚7點29分，高雄輕軌行控中心地下室的消防馬達突然短路冒煙，導致警報響起，高捷人員和消防人員陸續抵達滅煙，所幸未進一步...

義大世界10周年慶 暌違5年跨年演唱會將強勢回歸

高雄義大世界創立10周年，今年「紫耀義大、享樂拾光」跨年派對將重新推出演唱會，由大咖藝人同樂迎接2021年。

永久屋兩棟超大違建 屏東縣府：一定拆除

屏東縣府拆除永久屋違建前夕，13日發生陳抗自焚，永久屋管理與困境受矚目，永久屋被認為是長不大的部落，居民生活空間受限，屏...

熱門新聞

新北想要回環狀線 柯文哲：北市不可能讓新北綁架

汐東線東湖站交通轉乘效益低 民眾憂恐真成「盲腸線」

北宜高鐵拍板！選最長路徑 宜蘭憂10年通車目標變卦

嘉義市「滿千送百」快沒了！目前已送8百多萬

改善新竹城隍廟周邊排水系統 攤商拆招牌現「西轅門」

鮮肉表態選里長養眼照吸睛 現任里長淡定：適合當老公

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。