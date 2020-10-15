屏縣府拆除禮納里違建 屋主率族人與怪手對峙

屏東縣政府今天清晨6時許出動怪手強制拆除瑪家鄉禮納里永久屋的2棟大型違建，屋主之一的霧台鄉鄉代李金龍帶領族人坐在違建前與怪手對峙，大喊政府偷襲、鴨霸。

縣政府原就預訂今天和明天拆除禮納里永久屋的2棟大型違建，但因李金龍13日率族人到縣府抗議，衍生出藝術家盧啟村自焚，縣府雖說仍要執行拆除，但表示在拆除時間上會考量，沒想到仍在今天清晨執行拆除。

大型怪手進到部落裡，執行拆除作業，警方出動約200名警察維持秩序，李金龍率族人與拆除人員對峙，大喊縣府偷襲、鴨霸。

禮納里永久屋是莫拉克風災後重建，安置霧台鄉好茶村、三地門鄉大社村和瑪家鄉瑪家村的災民，共有400多戶災民進駐，2棟被拆除的大型違建縣府認為已有立即性危及公共安全，因此要拆除，縣府昨天也強調，對於其他沒有立即性公共安全的違建，只是造冊列管。