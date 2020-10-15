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屏東佳樂水衝浪大賽登場 可觀賞高手逐浪逛市集享美食

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
2020屏東縣滿州佳樂水國際衝浪大賽10月16日至18日在屏東滿州鄉佳樂水登場，受疫情影響，雖少了外國選手參賽，但仍有多位長期居住台灣的外籍高手參賽。記者潘欣中／翻攝
2020屏東縣滿州佳樂水國際衝浪大賽10月16日至18日在屏東滿州鄉佳樂水登場，受疫情影響，雖少了外國選手參賽，但仍有多位長期居住台灣的外籍高手參賽。記者潘欣中／翻攝

秋冬之際吹起東北季風，正是衝浪好時節！2020屏東縣滿州佳樂水國際衝浪大賽10月16日至18日在屏東滿州鄉佳樂水登場，今年的活動以「Ocean Family」海洋家庭親子概念為主軸，3天比賽期間除可觀賞高手競逐浪頭的高超技巧，現場匯聚20多攤美食、手作的「海洋市集」，另有免費的「親子體適能」體驗、「海洋親子」照片票選等活動。

縣府交通旅遊處說，今年滿州佳樂水國際衝浪大賽17日上午11時30分開幕，受疫情影響，雖少了外國選手參賽，但仍有多位長期居住台灣的外籍高手報名參賽，16日上午10時開賽；除了精采的國內外高手同場競技，現場還有SUP推廣體驗，另周六日在港口吊橋停車場廣場安排海洋市集和「親子體適能」免費體驗，市集會場也將展示「海洋親子選」照片，由民眾投票決定誰是最後的優勝者。

交通旅遊處表示，全台唯一被太平洋、巴士海峽、台灣海峽三座海洋環抱的屏東，不只擁有豐富的海洋生態，10月正是觀賞灰面鵟鷹過境的最佳時節，假日到佳樂水賞高手衝浪、享美食逛市集外，可品嘗港口茶、賞落鷹、參訪沙漠景觀的九棚社區、再到車城四重溪泡溫泉，透過溫泉、透過漫步，甚至透過聲音（全台首座聲音博物館--滿州聲音博物館），來趟身心靈的舒壓旅遊。

佳樂水國際衝浪大賽活動相關訊息可參閱活動粉絲專頁 、縣府交通旅遊處官方fb粉絲團 、i屏東粉絲團https://zh-tw.facebook.com/ipingtung

2020屏東縣滿州佳樂水國際衝浪大賽10月16日至18日在屏東滿州鄉佳樂水登場，今年的活動以「Ocean Family」海洋家庭親子概念為主軸，可安排親子之旅。記者潘欣中／翻攝
2020屏東縣滿州佳樂水國際衝浪大賽10月16日至18日在屏東滿州鄉佳樂水登場，今年的活動以「Ocean Family」海洋家庭親子概念為主軸，可安排親子之旅。記者潘欣中／翻攝

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