減廢節能有一套 阿蓮崙港社區獲低碳永續家園銀級認證

高雄阿蓮區港後里崙港社區有座環保農，利用落葉、廚餘及菜渣製成有機肥施用，減廢還能種出美味蔬果，供社區民眾共餐，今年通過環保署低碳家永續家園銀級認證。

港後里長鄭文能說，崙港社區以「鴨」為形象主軸，有豐富的人文地景，結合永續旅遊的概念，開發出一系列鄉村體驗活動。社區環境營造從環保出發，使用寶特瓶、鐵絲網等廢棄素材打造出「觀」、「鴨鄉漫遊」等具社區特色的藝術公園，另結合大專院校成立「青創實驗室」，透過青年學子的創意發想，將璞園古厝改造成文物館，重獲新生。

打造低碳永續家園，更是港後里的目標，高雄市環保局表示，港後里區域綠化面積達2607平方公尺，年固碳量約5214公斤，社區的環保農園更引入厚土種植法，利用落葉、廚餘及菜渣製作有機肥種菜，產出的蔬果則供社區共餐，社區也倡導使用環保餐具、支持在地食材及零剩食等概念，減少碳排放。

社區雖然地處偏遠，卻設置太陽能光電系統，每年約可產電5,670度，供應社區活動中心用電，加上燈具及電器全汰換為節能省電產品，每年還可節電6189度，省電也減少碳排放，一舉數得。