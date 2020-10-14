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高雄輕軌行控中心地下室冒煙 消防馬達短路

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄捷運行控中心。聯合報系資料照
高雄捷運行控中心。聯合報系資料照

今晚7點29分，高雄輕軌行控中心地下室的消防馬達突然短路冒煙，導致警報響起，高捷人員和消防人員陸續抵達滅煙，所幸未進一步釀災。高捷公司表示，消防馬達並非行車設備，此事不影響行車，沒有列車和乘客受到耽誤。

消防局表示，今晚7點29分，位於前鎮區凱旋三路的輕軌行控中心冒煙、出動瑞隆、前鎮、成功、五甲分隊10車25人前往搶救。但到達現場後發現是輕軌行控中心地下室馬達短路冒煙，不需支援。

高捷公司表示，地下室的設備室，平時存放一些消防安全器材，有定期檢查，今天一個消防馬達突然短路冒煙，導致警報響起，高捷人員和消防人員陸續抵達，並將煙滅除。

高捷公司說，短路的是消防設備，與行車無關，輕軌照常運作，班次一切正常，沒有列車及旅客受到影響。

高捷 高雄輕軌 列車

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