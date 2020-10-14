聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄輕軌行控中心地下室冒煙 消防馬達短路
今晚7點29分，高雄輕軌行控中心地下室的消防馬達突然短路冒煙，導致警報響起，高捷人員和消防人員陸續抵達滅煙，所幸未進一步釀災。高捷公司表示，消防馬達並非行車設備，此事不影響行車，沒有列車和乘客受到耽誤。
消防局表示，今晚7點29分，位於前鎮區凱旋三路的輕軌行控中心冒煙、出動瑞隆、前鎮、成功、五甲分隊10車25人前往搶救。但到達現場後發現是輕軌行控中心地下室馬達短路冒煙，不需支援。
高捷公司表示，地下室的設備室，平時存放一些消防安全器材，有定期檢查，今天一個消防馬達突然短路冒煙，導致警報響起，高捷人員和消防人員陸續抵達，並將煙滅除。
高捷公司說，短路的是消防設備，與行車無關，輕軌照常運作，班次一切正常，沒有列車及旅客受到影響。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言