快訊

經濟頹勢難挽回：習近平南行深圳 是送禮還是救火？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

見兒免繞半個台灣 90歲老母視訊探監流下感動淚

中央社 / 台北14日電
台中一名90歲老母親於9月底時舟車360公里，前往台東東成技能訓練所探視60多歲的兒子，如今老母透過手機看到兒子，流下感動淚水。（矯正署提供）中央社 中央社
台中一名90歲老母親於9月底時舟車360公里，前往台東東成技能訓練所探視60多歲的兒子，如今老母透過手機看到兒子，流下感動淚水。（矯正署提供）中央社 中央社

矯正署今天表示，台中一名90歲老母，為探視在台東東成技能訓練所的兒子往往需繞半個台灣，所方人員日前特赴台中協助老母建置行動接見，老母透過手機看到兒子，流下感動淚水。

法務部今天下午與媒體茶敘，矯正署報告主題「藝展身手、人權關懷大步走」，署長黃俊棠指出，利用科技設備辦理行動接見，讓收容人與親人視訊，強化親情支持，對收容人的教化非常有幫助，預計11月底全國51所監所建置完成，讓人權關懷大步向前走；藝文技訓成果展則將於29日起在台中市政府廣場等地展出4天。

黃俊棠提及行動接見的個案當中，台中一名90歲老母親於9月底時舟車360公里，前往台東東成技能訓練所探視60多歲的兒子，所方人員後來了解，這名老母親每次都搭夜車到屏東，夜宿火車站，等到天亮再搭第一班火車到台東來會客。

所方人員當下告知老母親可以在家透過行動接見，事先申請預約，就不必長途跋涉來探視，但老母親說，因怕遭詐騙而少使用手機，不願意申請行動接見，只要一陣子去看兒子就好。

後來所方輔導科長於中秋節前夕，專程利用休假前往台中拜訪老母親，送上月餅並協助老母親的手機建置行動接見載具，老母親透過手機看到兒子，當場流下感動淚水。

台東 人權

延伸閱讀

中秋將屆 90歲老母舟車360公里 只為探視監獄兒一面

科技監控防逃！ 院、檢建置前先用「性侵犯」系統監控

相關新聞

見兒免繞半個台灣 90歲老母視訊探監流下感動淚

矯正署今天表示，台中一名90歲老母，為探視在台東東成技能訓練所的兒子往往需繞半個台灣，所方人員日前特赴台中協助老母建置行...

高雄輕軌行控中心地下室冒煙 消防馬達短路

今晚7點29分，高雄輕軌行控中心地下室的消防馬達突然短路冒煙，導致警報響起，高捷人員和消防人員陸續抵達滅煙，所幸未進一步...

義大世界10周年慶 暌違5年跨年演唱會將強勢回歸

高雄義大世界創立10周年，今年「紫耀義大、享樂拾光」跨年派對將重新推出演唱會，由大咖藝人同樂迎接2021年。

桃竹苗農田停灌將補償 屏東秋冬休耕農民好悠哉

農委會今天宣布，因應水情吃緊，桃竹苗地區1萬9000公頃農田將實施停灌補償措施；屏東縣政府農業處長鄭永裕說，屏東縣1期水...

永久屋兩棟超大違建 屏東縣府：一定拆除

屏東縣府拆除永久屋違建前夕，13日發生陳抗自焚，永久屋管理與困境受矚目，永久屋被認為是長不大的部落，居民生活空間受限，屏...

鮮肉表態選里長養眼照吸睛 現任里長淡定：適合當老公

距離2022年地方選舉還有2年，有意競逐者已忙著行銷布局備戰。22歲猛男黃大維成立臉書粉專，表態投入高雄市鳳山里文山里長...

大港開唱明年復辦 高市文化局：高流中心開幕活動之一

高雄市長陳其邁允諾今年停辦的「大港開唱」會恢復舉辦，高雄市文化局長王文翠今天上午答覆議員邱于軒質詢時表示，大港開唱復辦，...

高市學生為自習到市總圖排長龍 議員：要給更多方便

國慶日連假期間，高雄市圖書總館前上午8時左右就有許多學生大排長龍，高雄市議員林于凱說，那些學生是去排隊等著9時開館進館自...

金門移除「溼地殺手」互花米草 盼讓浯江溪回復生機

有「溼地殺手」之稱的互花米草，近年來入侵金城鎮的浯江溪口，加上紅樹林過密的影響，水道逐漸淤積、海水交換能力低，導致物種逐...

用「漢語拼音」還是「通用拼音」？高市府拍板定案

高市府去年曾就「通用拼音」或「漢語拼音」孰優，尋求市府「營造英語生活環境推動會」府外委員意見，高市府研考會今表示，外籍委...

稽查旅宿業前竟先通風報信 高市觀光局長致歉

高雄市人道酒店在國慶連假期間私自收住居家檢疫民眾，被房客踢爆，事後高雄市政府介入處理，又被議員黃紹庭質疑，觀光局在稽查前...

正修科大協助新住民創業圓夢 8人考取丙級餐飲證照

來自越南的新住民廖秋荷喜愛料理，參加正修科大餐飲系「新住民餐飲飛翔圓夢計畫」，精進餐飲技能，已順利取得丙級證照，她興奮地...

熱門新聞

繞過集水區…北宜高鐵拍板

疫情下空服員年曆曝光 長榮空姐與三太子同框

盼了30年…北北基軌道終喬定 基隆輕軌升級捷運

南鐵地下化路線滿地是寶 挖到古蹟恐再延宕

新北想要回環狀線 柯文哲：北市不可能讓新北綁架

嘉義市「滿千送百」快沒了！目前已送8百多萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。