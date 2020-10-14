見兒免繞半個台灣 90歲老母視訊探監流下感動淚

矯正署今天表示，台中一名90歲老母，為探視在台東東成技能訓練所的兒子往往需繞半個台灣，所方人員日前特赴台中協助老母建置行動接見，老母透過手機看到兒子，流下感動淚水。

法務部今天下午與媒體茶敘，矯正署報告主題「藝展身手、人權關懷大步走」，署長黃俊棠指出，利用科技設備辦理行動接見，讓收容人與親人視訊，強化親情支持，對收容人的教化非常有幫助，預計11月底全國51所監所建置完成，讓人權關懷大步向前走；藝文技訓成果展則將於29日起在台中市政府廣場等地展出4天。

黃俊棠提及行動接見的個案當中，台中一名90歲老母親於9月底時舟車360公里，前往台東東成技能訓練所探視60多歲的兒子，所方人員後來了解，這名老母親每次都搭夜車到屏東，夜宿火車站，等到天亮再搭第一班火車到台東來會客。

所方人員當下告知老母親可以在家透過行動接見，事先申請預約，就不必長途跋涉來探視，但老母親說，因怕遭詐騙而少使用手機，不願意申請行動接見，只要一陣子去看兒子就好。

後來所方輔導科長於中秋節前夕，專程利用休假前往台中拜訪老母親，送上月餅並協助老母親的手機建置行動接見載具，老母親透過手機看到兒子，當場流下感動淚水。