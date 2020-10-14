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獲補助近億 屏東打造客庄博物館修繕蕭屋洋樓

中央社 / 屏東縣14日電

屏東縣政府今天表示，獲客委會同意補助經費新台幣9600萬元，利用屏東菸葉廠部分空間打造客家博物館，以及修繕佳冬鄉的蕭屋洋樓，重現客家傳統建築魅力。

屏東縣政府客家事務處表示，屏東菸葉廠歷經82年的歲月，客務處運用「屏東菸葉廠」作為六堆客家文化的基地，以博物館級的系統化專業規格，打造出具有典藏、研究、展示與教育等功能的屏東縣客家博物館。

將藉由屏東縣客家博物館的設立，成為南台灣指標性文化景點，厚植屏東客庄競爭力，引領人們更加深入認識客家。

至於建造於日治時期的佳冬鄉蕭屋洋樓，客務處指出，是屏東地區唯一使用混凝土空心磚建物，建築形式採西洋古典結合日式和風打造，在佳冬地區夥房聚落群中獨樹一格，極具保存價值。

客務處表示，未來將藉由蕭屋洋樓的修復與再利用，連結周邊多座已具文化資產身份的客家古厝、宗祠及隘門等，讓這塊歷史場域更趨完整，以重現客家傳統建築的魅力與特色。

客務處表示，明年適逢六堆300年慶典，屏東縣政府更積極整備客庄環境營造，迎接六堆300年盛會，在民進黨立委周春米邀集客委會實地會勘協助爭取下，獲同意補助經費共9600萬元，2項工程預計年底發包推動，重現傳統建築的魅力與生命。

屏東縣政府 建築 博物館

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