陳其邁要求新聞回應快速正確 首長被市議員抽考

高市府近日因旅館一般及檢疫混住受批評，市長陳其邁在意輿論促局處首長對新聞議題要快速正確回應。水利局長蔡長展今天被市議員抽考，他說如淹大水等情境，會先橫向聯繫並做好交維。

陳其邁上任後宣示要「兩年拚四年」，加速市政工作的推展，也高度關切輿情，對於近日被爆旅館一般及檢疫混住情形恐造成防疫破口受到議論。陳其邁昨天於市政會議花了不少時間在要求局處首長對於媒體議題要快速正確回應，尤其「不能你說你的、他說他的」。

陳其邁在會議中也舉各局處開會為例，不必每件事都要等開會，甚至連誰主持會議都要市長裁決，「又不是不認識，有時候打電話講一下就好了」。

陳其邁於市政會議中要求對新聞議題快速說明及回應一事。民進黨議員林智鴻今天於議會農林部門質詢，隨機提問並模擬「如果寶業里滯洪池滿溢、澄清路嚴重積淹水」質詢水利局長蔡長展要如何危機處理？

蔡長展坦言陳其邁於市政會議有要求各局處要在最短的時間內澄清及回應輿情；對於澄清路積淹水，他會透過局處的橫向聯繫快速應變，包括要做交維等，就要先和警察局電話聯繫及應變，如果再通報或傳真可能就慢了。

林智鴻肯定蔡長展有行政經驗，就該成為新到任首長的樣板及模範，讓市長「緊緊緊」的市政可以落實。