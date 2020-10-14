這事有影嘸 法籍吉雷米成台語主持人還出台語專書

曾背著三太子神偶環台跑千餘公里的法國籍新住民吉雷米，在台灣生活多年，會說流利的國、台語及原住民語，除臉書「一粒米的母語教室」粉絲專頁爆紅，今年也獲移民署補助出版介紹台法文化與台語的「一粒米、百粒汗」專書，晉階作家。移民署等官員今天到高雄湖內探視，他更化身台語小老師，當場撂台語車拚，令人刮目相看。

移民署關懷新住民在台生活，南區事務大隊副大隊長熊德仁偕陸委會組長李佩儒、海基會副處長劉慧玲到高雄地探視多位新住民，首站扺達湖內區訪視「第6屆新住民及其子女築夢計畫」獲獎人吉雷米。

來自法國的吉雷米，因為背著三太子神偶環台跑步而聲名大噪，足跡幾乎踏遍全台的他，勤學語言融入台灣生活，最近還受邀全程以台語主持公視台語台「無事坐巴士」行腳節目。

在移民署「第6屆新住民及其子女築夢計畫」補助下，吉雷米今年5月出版一本介紹台法文化與台語的專書「一粒米、百粒汗」，從專業跑者再多了作家身分，熊德仁稱許他是比台灣人更台灣的法國人。

移民署行動服務列車今天造訪住路竹區的泰國籍新住民張明雄，他擁有一手好廚藝，已取得「泰國國家廚師技能標準測試認證」，立志傳承家鄉美味，目前他在路竹經營特色泰國料理，店內的工讀機會總優先留給外籍學生，且不藏私地傳授料理祕訣。

熊德仁說，移民署為照顧新住民，推動「新住民及其子女築夢計畫」、「新住民及其子女海外培力計畫」等措施，協助新住民及他們的子女發揮語言及文化的優勢，更鼓勵新住民創造屬於自己的舞台，為台灣注入活力。