國際慢城將在屏東舉辦 《老夫子》之子王澤都來了
屏東縣竹田鄉公所在客家委員會、屏東縣政府支持下，本月16日在天使花園休閒農場舉行「國際慢城－2020 台灣慢城聯盟年會」，推動「台灣慢城聯盟」，打造屏東縣首發慢食、慢遊、慢活的鄉鎮。
「國際慢城－2020 台灣慢城聯盟年會」由今年即將加入「國際慢城組織」的屏東縣竹田鄉主辦，搭配10月16、17 日「慢遊竹田樂活節」，相當盛大。
為讓更多具有特色的台灣小鄉鎮，能朝著「慢城」意涵前進，連結花蓮鳳林、嘉義大林、苗栗南庄及三義等四大慢城之外，更結合雲林古坑、花蓮玉里、台東池上與鹿野、台中和平及屏東瑪家與竹田等11個鄉鎮區，共組「台灣慢城聯盟」，並推舉台灣第一個獲得國際慢城組織認證的花蓮縣鳳林鎮蕭文龍鎮長擔任第一屆聯盟主席。
活動融合「竹田鄉社區博覽會」、「新住民特色食展」、「竹田動漫展」及「頓物小旅行」等，此外，也邀請繼承知名港漫《老夫子》作家的長子王澤出席簽書會，當天攜帶任何《老夫子》的作品都可與王澤簽書與互動。
竹田鄉公所印製中英對照手冊，期望能打造屏東縣首發慢食、慢遊、慢活的鄉鎮。
「國際慢城－2020 台灣慢城聯盟年會」10 月16 日上午10點在屏東竹田鄉天使花園休閒農場登場，竹田鄉公所邀民眾一同參與慢城新生活運動。
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