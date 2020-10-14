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桃竹苗農田停灌將補償 屏東秋冬休耕農民好悠哉

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
桃竹苗地區最近因水情吃緊農田實施停灌，台灣最南端的屏東縣適逢水稻休耕期，以紅豆等經濟雜糧作物為主，雜糧作物用水量低，無供水危機。記者潘欣中／翻攝
桃竹苗地區最近因水情吃緊農田實施停灌，台灣最南端的屏東縣適逢水稻休耕期，以紅豆等經濟雜糧作物為主，雜糧作物用水量低，無供水危機。記者潘欣中／翻攝

農委會今天宣布，因應水情吃緊，桃竹苗地區1萬9000公頃農田將實施停灌補償措施；屏東縣政府農業處長鄭永裕說，屏東縣1期水稻期是每年2至5月，2期是6至9月，最早插秧的恆春地區也要等到12月，秋冬是縣內水稻休耕期，以紅豆等經濟雜糧作物為主，雜糧作物用水量低，靠地下水即可滿足，也無供水危機。

屏東農田水利會示，屏東縣1期稻作灌溉面積約1萬5000公頃，每期灌溉水量上千萬公噸，水源六成來自地面水，四成取自地下水，春天若出現旱象，地下水灌溉比例就會增加，過去不曾因為乾旱影響到農田灌溉，因為乾季時被抽取的地下水，到了5、6月雨季來臨又獲得補充，若地面水情吃緊，地下水灌溉比率可加重至六成五。

屏東縣政府 地下水 農田水利會

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