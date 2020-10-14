永久屋兩棟超大違建 屏東縣府：一定拆除

屏東縣府拆除永久屋違建前夕，13日發生陳抗自焚，永久屋管理與困境受矚目，永久屋被認為是長不大的部落，居民生活空間受限，屏東縣府今年修改相關自治條例，開放部落興建房屋，也檢討永久屋開發計畫，朝向提高建蔽率與容積率解決永久屋違建問題。屏東縣府強調，2棟嚴重影響公共安全違建一定會拆除，其餘一般違建僅列管造冊，請部落族人不要聽信謠言，以訛傳訛。

原民處長顏成仁說，永久屋基地其實大多數違建用來作停車場、廚房，縣府針對違建列管造冊追蹤，要拆除的兩棟超大違建，是利用屋旁的空地，蓋3層樓鋼構建築物，「甚至超過自己的永久屋房舍」，且李代表的違建有對外商業營業行為，已明顯有公共安全之虞。

部落間耳語不斷，有人說「今天拆我家，明天拆您家」部落人心惶惶，顏成仁強調，永久屋基地的違建，居民大多做為車庫、廚房，縣府強調這些違建是列管造冊，也請永久屋各基地的村長廣播，拆除違建是針對有造成公共安全威脅而且被列為優先拆除的違建戶拆除，其他部分是造冊追蹤。

屏東縣府原民處指出，整個基地當初有開發計畫，必須去變更開發計畫後，才能提高建蔽率、容積率，這也涉及中央職權，原民處擬定相關計畫。