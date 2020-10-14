高雄流行音樂中心將完工 規劃4千人測試場

總建設經費約新台幣70億元的高雄流行音樂中心即將完工，11月28日規劃滿載壓力測試場，約4000人進場，文化局長王文翠今天表示，有信心可做好，結合交通及觀光做好交維及行銷。

民進黨市議員邱俊憲、簡煥宗等人在議會輪番質詢高雄流行音樂中心（興建計畫名為海洋文化及流行音樂中心）相關進度及試營運計畫。邱俊憲質疑前朝將「大港開唱」批評得低俗不入流等，也連帶刪了高流經費；直到近來北流活動受到關注，才讓國民黨議員也回過頭來關切高流。

簡煥宗針對高流滿載壓力測試規劃質詢文化局是否有足夠人力及完善配套做好11月28日的測試。他說，當天高雄有歌手蔡依林演唱會、2020同志遊行等，預期會有龐大的人潮湧入，擔心到時交通打結，要求做好交維及紓解壅塞。

王文翠在議會答詢指出，規劃一場約4000人進場的壓力測試，預計當天晚上7時到9時30分有表演活動，將開放索票。對於是否有信心可以吸引滿場民眾進場，王文翠表示，基於民眾的好奇心及新鮮度，4000人次規模不算大的數字，她有信心可以做好。

文化局指出，高流11月28日滿載測試場將測試的項目包括音響、燈光、舞台、音效及人員動線及交通疏散等。文化局會於測試場後做軟硬體修正，並舉辦開幕前的暖身活動，暫訂明年4月開幕。

高流位於高雄港11到15號碼頭，占地逾11公頃，主體有約可容納萬人的戶外廣場及約4000至6000席的室內大型表演場館，及容納200至1000席不等的小型展演空間、流行音樂展示館等，目前已進行工程驗收中。