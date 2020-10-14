高市通過勞工自治委員會設置要點 盼勞權獲保障

高雄市長陳其邁9月時曾要求2個月內成立勞工自治委員會。高雄市勞工局今天表示，市政會議昨天通過高雄市勞工自治委員會設置要點，未來勞工代表將參與政策形成，盼讓勞權獲得保障。

陳其邁昨天在市政會議上確認通過「高雄市勞工自治委員會設置要點」，未來將提供平台，讓勞工代表參與勞工政策制定。高雄市勞工局今天表示，盼此舉能讓高雄勞動政策更貼近基層勞工心聲。

勞工局上午發布新聞稿表示，為完善勞動事務，以保障勞工權益及勞資和諧，推動成立高雄市勞工自治委員會，高雄市勞工自治委員會設置要點昨天正式通過，以勞資雙方共創雙贏為目標，落實陳其邁「緊緊緊」風格及照顧勞權理念。

勞工局表示，以勞保投保人數計算，高雄市目前有130萬勞工，而勞工局每年接獲的勞資糾紛約有4000件。勞工自治委員會成立後，將協助保障工會行使團結權、爭取權、協商權等勞動三權，以達成工會自立、自治目標。

陳其邁9月時表揚模範勞工與績優工會時，要求勞工局兩個月內成立「勞工自治委員會」，讓勞工幹部發聲並參與政策形成與市政運作，希望藉由下而上的機制，讓照顧勞工更周延、權益保護更完備。