瑜規邁不隨 高市路標英譯續用通用拼音

韓市府曾裁示要將高雄市路標英譯修改為「漢語拼音」。高市府研考會主委蔡宛芬今天說，市府對於公用路標的英譯標示續採行「通用拼音」，因對外籍人士而言一致性就符合需求。

研考會今天發布新聞稿指出，市府於2004年即依據中央政府所公告的「中文譯音使用原則」，採用「通用拼音」英譯，當時高雄市全更新道路、地名英譯為通用拼音；2004年也成立「營造英語生活環境推動委員會」協助審定各項英語標示英譯，各公用景點的英語標示、道路音譯都經審定並供民眾使用。

不過，前朝韓市府於108年5月裁示要將高雄市的路標英譯等修改為「漢語拼音」，經費逾新台幣7300萬元，但受到疫情的影響尚未執行。

蔡宛芬告訴中央社記者，經「營造英語生活環境推動委員會」研議後，外籍委員認為英譯名稱只要「統一、一致性」即可辨識，所以研考會要續用通用拼音不修改為漢語拼音了。

研考會新聞稿指出，高雄市2009年舉辦世界運動會，當時就依中央譯音使用原則，採行「通用拼音」，全面更新統一標示道路地名、路名的英譯，並於2008年進行首次英譯牌示除錯，使全市英譯正確比例已達90%。

2011年縣市合併後，為解決道路地名英譯名稱不統一的問題，2013年再辦理英譯除錯，針對重要道路或通往景點的道路進行英譯除錯，完成原高雄縣轄區596面錯誤英譯牌面修正，將全市混淆的英譯標示統一，採取一致的通用拼音英譯名稱。

研考會說，新市府團隊全力衝刺經濟與增加就業為首要目標，更換拼音系統估計耗費約7300萬元及龐大的人力資源考量，所以市府決定續採行「通用拼音」。