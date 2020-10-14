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金門1+1振興券核銷金額逾4億元 金酒佔最大宗

聯合報 / 記者蔡家蓁／連江即時報導
金門縣政府於今年七月中旬推出「金門1+1振興券」，發放之初，引起民眾排隊領取。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府於今年七月中旬推出「金門1+1振興券」，發放之初，引起民眾排隊領取。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府於今年七月中旬推出「金門1+1振興券」，縣府建設處今天表示，經過他們內部分析在完整的政策配套下，1+1振興券的消費，已遍及地區各類型商家，目前已核銷的4億2仟162萬5500元金額的商家類型比率來看，其中金門酒廠核銷1億6588萬7500元，佔發放振興券總金額的30%，佔最大宗，算是這波振興商機的最大贏家；賣場及連鎖企業佔13% ，一般民生消費則有22.5%，顯示振興券確實達到刺激消費、帶動民生消費的功能。

金門縣建設處表示，振興券開放商家申請核銷將滿兩個月，截至10月13日止，累計受理672家業者申請，共計申請1556件，申請金額累計4億2仟162萬5500元，其中金門酒廠核銷1億6588萬7500元，佔發放振興券總金額的30%，算是最大宗。

此外，家樂福、燦坤、全聯、昇恆昌、金湖廣場等相關企業，則共核銷近新台幣4千萬元，顯見多數票券仍流入金門地區的商家。

金門振興券經過近兩個月的「流通」，來跟縣政府核銷的許多已經不是第一手收券店家，可初步觀察鄉親的消費取向，建設處課長陳彥志說，核銷金額最高的3個類別分別是大賣場、電器業者以及汽機車行，核銷金額佔總發券金額的兩成。

陳彥志表示，值得一提的是，漁會超市、地區賣場的核銷金額未滿，後續還有成長空間；其次服飾、鞋、鐘錶、眼鏡、文具用品、手機、電腦、加油站、飯店、民宿及旅行社也是消費大宗；另餐廳類有將近一百家店家申請核銷，從飯店、餐廳、海產、漢堡、壽司，到早餐、便當、宵夜、小吃、飲料，鄉親依需求各有運用。

縣府建設處指出，1+1振興券的發放，確實帶動鄉親去購買「原本想換，但沒有出手採購的東西」，尤其是電器用品；另外，統一超商針對三倍券、振興券都有推出鼓勵消費的促銷方案，金門有24家統一超商申請核銷，目前總核銷金額超過600萬。也有業者表示，經過這波振興券發放，讓他們意識到跟隨市場需求，推出促銷可更帶來商機及金流，後續也會以此理念調整經營策略，與消費者共創雙贏。

縣府建設處補充，目前核銷金額約占發放總數7成9，從核銷數據來看，原先設定的政策目的係短期內促進本縣內需消費，成果確實對地區小型業者營收有助益，並再次提醒各位鄉親振興券使用期限是109年12月31日，請民眾要在期限內使用完畢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門縣建設處表示，1+1振興券的核銷，已有4億2仟162萬5500元，發放總數已7成9。圖／縣府提供
金門縣建設處表示，1+1振興券的核銷，已有4億2仟162萬5500元，發放總數已7成9。圖／縣府提供
金門縣政府於今年七月中旬推出「金門1+1振興券」，成功帶動地區消費，核銷金額已超過4億。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府於今年七月中旬推出「金門1+1振興券」，成功帶動地區消費，核銷金額已超過4億。記者蔡家蓁／攝影

金門 超商

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