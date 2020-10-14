受疫情影響仍蕭條 營業用牌照稅、地價稅可延分期

營業用牌照稅、地價稅將於10、11月開徵，高雄市稅捐處表示，國內新冠肺炎疫情趨緩，但仍有不少行業持續蕭條，如納稅人仍受疫情影響無法如期繳納，下半年開徵的營業用牌照稅、地價稅仍可申請延期或分期繳納，減輕稅賦負擔。

高雄市稅捐處表示，因考量仍有不少行業持續蕭條，109年營業用車輛使用牌照稅及地價稅，仍可申請延期或分期繳納。

對於延、分期申請規定，高雄市稅捐處說，因疫減薪、減班或其他原因使收入驟減，而無法按期繳納者，於稅單繳納期限內提出申請，最長可延期1年，或是選擇按月分期繳納，但最多分3年36期。

此外，如有特殊原因不能在期限內申請，可於該原因消滅後10日內檢具相關證明及身份證明文件提出申請。

高雄市稅捐處也成立「疫期護您-免跑稅處專區」申請管道(https://reurl.cc/K6ZE1p)，讓民眾可在家線上申請，降低外出洽公感染風險。詳情可洽免付費電話0800-000-321，有專人解說。