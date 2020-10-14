金門自古人才輩出 進士叢書徵選激勵後進

宋明清以來金門文風鼎盛，金門縣文化局今天表示，109年公開徵選「金門進士叢書」提案計畫，除了在文獻查找與判讀外，更重要是能到進士任官地現地進行調查。

文化局長許正芳表示，金門雖是蕞薾小島，卻文風鼎盛，宋、明、清三代所出的進士近50人。為了讓更多人認識金門先賢生平、科舉、宦蹟及相關文物等，文化局公開徵選進士叢書提案計畫，期待透過叢書出版發現新論證、新史料，留下更多珍貴文獻史料，延續先賢故事激勵後進。

文化局表示，「金門進士叢書」是文化局的重要政策，自107年度辦理進士叢書徵選以來，前兩年出版的「五省經略-蔡復一」及「父子名宦─瓊林蔡貴易與蔡獻臣之學行」進士專書，雙雙獲得109年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊─推廣性書刊佳作獎。

文化局指出，徵選對進士的認定原則為族譜有記載、宗祠有匾或有祖牌、遷徙有據，但開基主以前則不包含。專書的內容以進士生平事蹟、遺跡考察、任官遊歷地、民間傳說與軼事、附錄文獻為主，希望注重新史論、新論證的呈現，內容盡量與新材料的發現有關，田野調查要詳列地點、進士與金門人事物的交流及關聯。

「金門進士叢書」公告預算每案新台幣90萬元，受託人需要進行議價，其中國外差旅費16萬元。文化局說明，提案者除了要注重文獻的查找與判讀，最重要是能實際到進士任官地做現地調查；不過，受限於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，如無法現地調查，將統刪國外差旅費。

文化局歡迎對書寫先賢有興趣者參加，30日截止。投稿人將報名表1分，連同提案申請計畫書及書籍內容大綱或各章節摘要，以1萬2000字以上資料，一式6分直接或郵寄到文化局。報名表可向文化局文化資產科索取或由文化局網站（https://cabkc.kinmen.gov.tw/）下載。