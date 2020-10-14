澎湖戀戀海味 500元美食券大放送

澎湖秋冬季節海鮮肥美適合來趟美食之旅，明天起到澎湖LongStay，住宿2晚除了享受安心旅遊補助外，還有縣府提供的500元美食券可拿，好好品嚐澎湖在地好味道好。

澎湖縣政府旅遊處表示，15日開始的「2020戀戀海味‧澎湖美食假期」，非澎湖籍的團客或是自由行遊客，到澎湖旅遊並住宿2晚以上，可憑機或船票、住宿發票及身份證明文件，前往澎湖工策會領取500元美食券，每人限領1份，限量2萬份兌完為止。

旅遊處表示，這項美食活動有全縣92家合作店家，從小吃到高檔餐飲應有盡有，包括正進行的眷村美食月外，五星級的福朋喜來登也推出「五星主廚月」、澎澄飯店也有「澄澄派對」等都推出拿手料理，讓遊客一飽口福。

此外，還推出「尋找故事菜•集點換好禮」活動，民眾只要消費享用店家推薦的「澎湖故事菜」，即可掃描店家提供QRcode累積點數，每間店家限集點1次，集滿3點可獲得1次免費抽獎機會。