金門縣定古蹟許丕簡古厝 完成修復將開放參觀

金門縣文化局今天表示，縣定古蹟「許丕簡古厝」已完成修復，屋主規劃開設民宿，並開放主廳供民眾參觀，未來屋主將介紹引導，讓民眾了解古厝與這塊土地的故事。

許丕簡古厝位於金寧鄉后沙村內，是后沙許氏五房許丕騰赴南洋經商致富後僑匯所建，建築物興建於清同治6年（1867），是后沙聚落內重要的傳統建築代表，也是金門早期僑匯建築的重要肇始之一，除了具有重要歷史意義外，建築內部精緻木雕及屋脊上泥塑，更具有極高藝術價值。

這座古厝有段歷史因緣。文化局說，許丕騰後裔因家道中落，有意將大厝以1200銀元賣給同為金門華僑的山后人，同村在菲律賓經商的許丕簡得知，認為古厝如果為外人購買有損村譽，於是以1500銀元買下，免除古厝落入外人之手。

日治時期古厝曾遭日軍占用，日軍離開後，國軍進駐使用，僅留一房供屋主居住，直到1980年代才撤離，並將古厝歸還。

文化局表示，這座古厝是金門少見的小六路厝，空間格局特殊。建築以磚、石、木為主結構，承重牆為花崗石台基，上砌紅磚承硬山擱楹之閩南傳統建築作法，尤以正面磚雕、磚砌，脊墜與水車堵泥塑，以及東西敞廳木雕工藝精湛，表現細微，在建築藝術史上具有保存的意義與價值。

不過，許丕簡古厝因產權持份者多，加上室內空間使用不足，後代子孫遷移村外居住或移居台灣，在缺乏適當管理維護下，建築嚴重毀損，除左櫸頭屋頂崩塌外，大廳及右房前側屋頂破損，多數木構件遭白蟻肆虐，危及建築結構安全，金門縣文化局投入新台幣近2500萬元修復，去年1月23日動土，今年9月完工。

文化局長許正芳表示，這項建築修復案相關裝飾，包括石雕、木雕、剪黏、泥塑及畫磚等，文化局責請施工單位詳閱圖說規定修復及保存方式；非圖說規定修復部位，採原貌保存不作額外修復或臆測性填充。因此大量保存了原有未蛀蝕的木材，大廳木作壽屏保留沿用，左右櫸頭敞廳木門扇等嚴重蛀蝕的木構造則換成新材。

文化局透露，古厝修復後屋主規劃開設民宿，並依規定開放主廳供給民眾參觀，未來民眾前來參觀時，會由屋主親自介紹引導，讓來參觀民眾能更了解古厝與這塊土地的故事。