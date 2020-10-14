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鮮肉表態選里長養眼照吸睛 現任里長淡定：適合當老公

聯合報 / 記者王慧瑛楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市鳳山區文山里長黃惠玲現年54歲，她已升格當祖母，仍活力滿檔，服務相當細膩。圖／黃惠玲提供
高雄市鳳山區文山里長黃惠玲現年54歲，她已升格當祖母，仍活力滿檔，服務相當細膩。圖／黃惠玲提供

距離2022年地方選舉還有2年，有意競逐者已忙著行銷布局備戰。22歲猛男黃大維成立臉書粉專，表態投入高雄市鳳山里文山里長選舉，要挑戰現任里長黃惠玲。黃大方秀結實肌肉引來網友關注，有人說「想遷戶籍」、「選里長門檻好高」，黃惠玲淡定以對，笑稱「這適合當老公啦！」

黃大維在臉書粉絲專頁分享健身有成的養眼肌肉照，引來話題。對於被關注，黃大維目前婉拒受訪，在臉書發文談到，非常謝謝幫分享或給予鼓勵者，自己並非出生政治世家，參選里長是想要為社會現況做改變，才決定從最親近的生活周遭起步，「沒選上當作拿保證金買個經驗」，平常心看待結果。

黃有健身教練背景，他近期也在臉書發表政見，他主張每月安排營養師到里民活動中心做營養衛教，每周一次安排樂齡體適能證照有氧老師或物理治療師，至里民活動中心做低強度健康運動，經費由里長及參與的民眾共同分攤。

文山里有3千多戶，約6千里民。現任里長黃惠玲現年54歲，她是初任里長，2018年以3700多票當選，但她當里長前，長期投入調解事務，也曾是鄰長、志工隊長等，對里政相當熟悉。

黃惠玲說，她住文山里20多年，但還不認識、沒接觸過黃大維，年輕人有想法願意奉獻值得鼓勵，參選是個人權利，有競爭也是好事，里長角色滿有挑戰，里政也相當龐雜，從早忙到晚是常態。黃指出，她4個月前聽說黃大維要參選消息，她平常心看待，持續照自己步調服務里民。

對於黃大維吸睛照強力曝光，參選布局來勢洶洶，是否感受到威脅，黃惠玲說，她有上黃大維臉書去認識對手，感受到對方滿有想法、身材也練得精實，「這適合當老公啦！」

黃大維其中一張露出上半身結實肌肉照片有2千多則留言，有網友留言說「我覺得眼睛已經被服務到了」、「想競選里長夫人」、「我一定叫我阿嬤投你」等，討論熱烈。

眼尖的網友發現，黃大維的臉書頭貼與同志雜誌標註「翹臀男神李竣皓」的照片相同，懷疑黃大維盜用他人照片，但黃在文下回文否認盜圖，對於網友問他到底是姓黃還是李，則未再回應。

22歲猛男黃大維成立臉書粉專，表態投入高雄市鳳山里文山里長選舉，要挑戰現任里長黃惠玲，黃大方秀結實肌肉引來網友關注。翻攝自黃大維臉書
22歲猛男黃大維成立臉書粉專，表態投入高雄市鳳山里文山里長選舉，要挑戰現任里長黃惠玲，黃大方秀結實肌肉引來網友關注。翻攝自黃大維臉書
22歲猛男黃大維成立臉書粉專，表態投入高雄市鳳山里文山里長選舉，要挑戰現任里長黃惠玲，黃大方秀結實肌肉引來網友關注。翻攝自黃大維臉書
22歲猛男黃大維成立臉書粉專，表態投入高雄市鳳山里文山里長選舉，要挑戰現任里長黃惠玲，黃大方秀結實肌肉引來網友關注。翻攝自黃大維臉書
22歲猛男黃大維成立臉書粉專，表態投入高雄市鳳山里文山里長選舉，要挑戰現任里長黃惠玲，黃大方秀結實肌肉引來網友關注。翻攝自黃大維臉書
22歲猛男黃大維成立臉書粉專，表態投入高雄市鳳山里文山里長選舉，要挑戰現任里長黃惠玲，黃大方秀結實肌肉引來網友關注。翻攝自黃大維臉書
22歲猛男黃大維成立臉書粉專，表態投入高雄市鳳山里文山里長選舉，要挑戰現任里長黃惠玲，黃大方秀結實肌肉引來網友關注。翻攝自黃大維臉書
22歲猛男黃大維成立臉書粉專，表態投入高雄市鳳山里文山里長選舉，要挑戰現任里長黃惠玲，黃大方秀結實肌肉引來網友關注。翻攝自黃大維臉書
高雄市鳳山區文山里長黃惠玲現年54歲，她已升格當祖母，仍活力滿檔，服務相當細膩。圖／黃惠玲提供
高雄市鳳山區文山里長黃惠玲現年54歲，她已升格當祖母，仍活力滿檔，服務相當細膩。圖／黃惠玲提供
高雄市鳳山區文山里長黃惠（前排左二）和里民互動緊密，她說，服務腳步一如往昔，不怕新人來挑戰。圖／黃惠玲提供
高雄市鳳山區文山里長黃惠（前排左二）和里民互動緊密，她說，服務腳步一如往昔，不怕新人來挑戰。圖／黃惠玲提供

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