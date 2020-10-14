大港開唱明年復辦 高市文化局：高流中心開幕活動之一

高雄市長陳其邁允諾今年停辦的「大港開唱」會恢復舉辦，高雄市文化局長王文翠今天上午答覆議員邱于軒質詢時表示，大港開唱復辦，不是由高雄市政府舉辦，是在高雄海洋文化及流行音樂中心（以下簡稱「高流中心」）開幕時，由該中心主辦，大港開唱是其中一場演唱活動。

「大港開唱」2006年開始舉辦，2019年9月11日大港開唱主辦團體在臉書粉絲頁聲明停辦，今年8月7日在臉書粉絲頁發布2021復辦的消息，高雄市長陳其邁也支持大港開唱復辦。

邱于軒今天在教育部門質詢時表示，她查了文化局的明年度的預算書，怎麼找都找不到大港開唱的預算，到底大港開唱的預算放在那裡？王文翠說，明年高流中心開幕，大港開唱是高流中心的演唱會之一，由高流中心主辦，文化局會協辦。

邱于軒說，大港開唱是年輕人喜愛的活動，但該遵循的規範還是要遵循，如果違反維護善良風俗，市府可以把補助追回來。

對於大港開唱，陳其邁向議會報告預算時，議長曾麗燕即明白表示，許多議員不是反對大港開唱這個活動，是演唱會中的一些內容似有不宜，希望市政府如果有補助大港開唱，能規範一下大港開唱的一些內容。