高市學生為自習到市總圖排長龍 議員：要給更多方便

國慶日連假期間，高雄市圖書總館前上午8時左右就有許多學生大排長龍，高雄市議員林于凱說，那些學生是去排隊等著9時開館進館自習，因為總圖有獨立的閱讀座位，學校考試之前，很多學生會到這裡自習，高雄市圖書館要考慮調整提早自習室開放時間，也要盤點各圖書館，把沒有獨立座位的圖書館改為獨立座位，方便更多學生自習。高雄市圖書館長潘政儀表示，這牽涉到人力與經費，會進一步研議。

林于凱說，根據高雄市立圖書館的公開資訊，目前61個分館中有45個分館設有自習座位，其中32個有獨立的自習室，有獨立自習室的座位共有4692席，另有大桌型自習空間，總圖因為環境、空間好，所以每到多數學校考試之前，總是一大早就有很多學生前去排隊等著入館，總館開放時間是9時，很多學生不到8時就去排隊。

林于凱說，為方便學生自習，文化局圖書館可以試辦部分分館調整自習室開放時間，例如週末由現行上午9時，提早到8時，或者至少在考前採取彈性開館時間，沒有獨立自習空間的圖書館可以增加獨立空間。

林于凱說，高雄共有85所中小學申請教育部國教署補助的「學校社區共讀站」，改善學校的圖書館或自習空間，設立社區共讀站，但受限於校園人力狀況，多數共讀站平日只開放到下午4時，周末假日還不開放；既然共讀站已開放社區進入，教育局可試辦部分學校共讀站，安排志工，在學校考前的假日讓學生入校自修。