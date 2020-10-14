稽查飯店前通風報信被批洩密 高市觀光局長道歉

高雄人道國際酒店違法混住一般旅客與居家檢疫者，高市府稽查轄內旅宿業者，卻遭議員踢爆觀光局稽查前先向業者通風報信。對此，觀光局長周玲妏今天道歉並允諾檢討。

國慶連假入住高雄人道國際酒店的網友爆料，酒店違法混住一般旅客與居家檢疫者，高雄市政府衛生局、觀光局10日到場了解，確有35名檢疫者與一般房客同樓層，隔日將35人移至防疫旅館後，並於12日對轄內飯店展開全面稽查。

但國民黨高雄市議員黃紹庭批評，觀光局稽查前先以訊息告知業者，要準備當日住客名單予以查核，根本是「通風報信」，讓防疫工作淪為作秀。對此，衛生局長黃志中、觀光局長周玲妏上午召開記者會說明。

周玲妏代表觀光局向社會大眾致歉。她說，同仁因與旅宿業者密切聯繫，有消息都習慣通告，這次也是為了提高效率才如此行事，對於造成社會觀感不佳，將會檢討並進行必要懲處。

為避免此案影響高雄秋冬觀光意願，周玲妏表示，會當機立斷處理此案，並立即澄清。她也強調，高雄將做好完善準備，請全國旅客放心來高雄旅遊。

黃志中說，警察局、衛生局、民政局及觀光局12日動員400人訪查7家觀光旅館、322間一般旅館、55間防疫旅館及108家民宿，並確認1777名居家檢疫者均入住55家防疫旅館，4731名一般旅客均無入住防疫旅館。

面對人道國際酒店居家檢疫者遷出速度慢，黃志中解釋，這是準備其他防疫旅館床位必須的時間落差。至於中秋連假是否也有飯店違規收檢疫者，他也澄清，核對名單後，並無發現中秋連假出現混住情形。