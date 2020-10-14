黃埔新村以住代護將屆滿 創生者盼優先續約權

高雄市政府推動鳳山黃埔新村「以住代護」多年，其中，1至4期將在民國110年屆滿，藝術工作者盼有優先續約權。文化局長王文翠今天在議會答詢允諾在年底前提出研議方案。

王文翠表示，黃埔新村的產權是國防部，且雙方有訂定契約，照契約內容就是期滿遷出；對於創生者盼有優先續約權，她允諾研議年底前提出方案。

民進黨市議員林智鴻在議會教育部門質詢為在黃埔新村「以住代護」的住戶發聲，他指出，黃埔新村1至4期「人才基地」將在明年期滿，很多當初投入心血的藝術工作者都遍面臨人才基地屆滿無優先續約權的問題，尤其過去投入的龐大心血及成本恐都付之流水。

林智鴻認為，黃埔新村是處有歷史記憶的地方，藝術工作者透過「以住代護」在此創生，是在守護歷史記憶；高雄保留眷村文化政策起步晚且，欠缺整體規劃邏輯，政策也呈現「做一步算一步」，欠缺公民參與機制。他促市府檢討制度的不足，盼文化局今年底前有具體審議機制，以補足現行政策的不足。

林智鴻舉台北市完整保存「北投中心新村」成為通靈少女、一把青等影視產業取景熱門景點為例，新竹市也有眷村保留成功案例，這些都是政策整體規劃具延續性、擴大民間參與等機制。盼市府針對保留眷村文化政策有配套並通盤調整，建立常設與透明承租審議機制，保障文史青年及住戶權益。

2013年由高雄市政府登錄文化景觀保存的鳳山黃埔新村，是全台第一個眷村，也是全台少數完整留存的大規模日治時期軍事宿舍群。為活化黃埔新村，高市府在2015年試辦「以住代護－人才基地計畫」，媒合喜愛眷村文化的個人、工作室或團體入住，在不破壞原建築風貌和非營利使用前提下，讓入住者免費使用空間，藉此眷村老舊建築獲得維護，同時吸引人才進駐，讓眷村有生氣。