快訊

Gogoro驚爆離職工程師竊密 公司回應了

黃埔新村以住代護將屆滿 創生者盼優先續約權

中央社 / 高雄14日電

高雄市政府推動鳳山黃埔新村「以住代護」多年，其中，1至4期將在民國110年屆滿，藝術工作者盼有優先續約權。文化局長王文翠今天在議會答詢允諾在年底前提出研議方案。

王文翠表示，黃埔新村的產權是國防部，且雙方有訂定契約，照契約內容就是期滿遷出；對於創生者盼有優先續約權，她允諾研議年底前提出方案。

民進黨市議員林智鴻在議會教育部門質詢為在黃埔新村「以住代護」的住戶發聲，他指出，黃埔新村1至4期「人才基地」將在明年期滿，很多當初投入心血的藝術工作者都遍面臨人才基地屆滿無優先續約權的問題，尤其過去投入的龐大心血及成本恐都付之流水。

林智鴻認為，黃埔新村是處有歷史記憶的地方，藝術工作者透過「以住代護」在此創生，是在守護歷史記憶；高雄保留眷村文化政策起步晚且，欠缺整體規劃邏輯，政策也呈現「做一步算一步」，欠缺公民參與機制。他促市府檢討制度的不足，盼文化局今年底前有具體審議機制，以補足現行政策的不足。

林智鴻舉台北市完整保存「北投中心新村」成為通靈少女、一把青等影視產業取景熱門景點為例，新竹市也有眷村保留成功案例，這些都是政策整體規劃具延續性、擴大民間參與等機制。盼市府針對保留眷村文化政策有配套並通盤調整，建立常設與透明承租審議機制，保障文史青年及住戶權益。

2013年由高雄市政府登錄文化景觀保存的鳳山黃埔新村，是全台第一個眷村，也是全台少數完整留存的大規模日治時期軍事宿舍群。為活化黃埔新村，高市府在2015年試辦「以住代護－人才基地計畫」，媒合喜愛眷村文化的個人、工作室或團體入住，在不破壞原建築風貌和非營利使用前提下，讓入住者免費使用空間，藉此眷村老舊建築獲得維護，同時吸引人才進駐，讓眷村有生氣。

眷村 文化局

延伸閱讀

高流爭取金曲獎 文化局長王文翠：盼大型活動帶動觀光

迎接國慶日！今早1200人齊聚高雄澄清湖唱國歌、健行

金曲獎北流落幕 高雄市文化局爭取明年高流見

「叫你們不要罷免聽不懂？」 女韓粉暴怒踹金爐慘了

相關新聞

稽查旅宿業前竟先通風報信 高市觀光局長致歉

高雄市人道酒店在國慶連假期間私自收住居家檢疫民眾，被房客踢爆，事後高雄市政府介入處理，又被議員黃紹庭質疑，觀光局在稽查前...

鮮肉表態選里長養眼照吸睛 現任里長淡定：適合當老公

距離2022年地方選舉還有2年，有意競逐者已忙著行銷布局備戰。22歲猛男黃大維成立臉書粉專，表態投入高雄市鳳山里文山里長...

大港開唱明年復辦 高市文化局：高流中心開幕活動之一

高雄市長陳其邁允諾今年停辦的「大港開唱」會恢復舉辦，高雄市文化局長王文翠今天上午答覆議員邱于軒質詢時表示，大港開唱復辦，...

高市學生為自習到市總圖排長龍 議員：要給更多方便

國慶日連假期間，高雄市圖書總館前上午8時左右就有許多學生大排長龍，高雄市議員林于凱說，那些學生是去排隊等著9時開館進館自...

金門移除「溼地殺手」互花米草 盼讓浯江溪回復生機

有「溼地殺手」之稱的互花米草，近年來入侵金城鎮的浯江溪口，加上紅樹林過密的影響，水道逐漸淤積、海水交換能力低，導致物種逐...

用「漢語拼音」還是「通用拼音」？高市府拍板定案

高市府去年曾就「通用拼音」或「漢語拼音」孰優，尋求市府「營造英語生活環境推動會」府外委員意見，高市府研考會今表示，外籍委...

正修科大協助新住民創業圓夢 8人考取丙級餐飲證照

來自越南的新住民廖秋荷喜愛料理，參加正修科大餐飲系「新住民餐飲飛翔圓夢計畫」，精進餐飲技能，已順利取得丙級證照，她興奮地...

陳情永久屋違建拆除 部落長老自焚 伍麗華：不捨與憤怒

八八風災後，屏東縣興建1320幢永久屋，族人入住永久屋10年，永久屋基地違建情況越來越多，縣府針對違建量體最誇張的兩戶將...

高雄水情不樂觀 整備地下水備援

今年降雨不如預期，高雄恐面臨缺水窘境，市府水利局長蔡長展說「以數據觀察，高雄水情確實不樂觀！」為及早因應戒備，整備抗旱井...

長照人力缺口 愈是偏鄉愈嚴重

政府加大力道推長照政策，照服員薪水普遍提高，高雄、屏東及台東照服員薪水，含交通及獎勵津貼等，平均在3.2萬至5萬之間，長...

確定了！高雄市府今決定發放1500元消防防疫津貼

本報日前報導全台各縣市消防員賣力投入防疫卻「同工不同酬」，甚至還有消防員分毫未領，引起議論。高雄市政府今在防疫會議後，敲...

高市防疫出勤獎勵金 陳其邁：已核定編列、核發

高雄市長陳其邁今在臉書發文，今早在防疫會議他已核定編列、核發防疫出勤獎勵金，將比照台北，載送「疑似個案」一趟、每位出勤消...

熱門新聞

北北基軌道四長會議五大共識曝光 基隆輕軌升級捷運

基隆捷運、汐東線整合後 初步路線規畫曝光

傳輕軌改捷運稱「南基捷運」 柯文哲：改名字就開始賺錢？

鐵達尼逃難？宣傳旗如招魂旗？ 台南國慶焰火遊客傻眼

台鐵汐科站月台進出超恐怖 雙捷匯聚盼別複製通勤惡夢

台鐵火車續進基隆縱貫線起點免搬家 基隆捷運先到八堵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。