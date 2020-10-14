金門移除「溼地殺手」互花米草 盼讓浯江溪回復生機
有「溼地殺手」之稱的互花米草，近年來入侵金城鎮的浯江溪口，加上紅樹林過密的影響，水道逐漸淤積、海水交換能力低，導致物種逐漸單一化，並常有臭味產生，為改善這些現象，縣府昨日下午召開「浯江溪口互花米草移除」的工作協調會議，預計將互花米草挖除並埋土覆蓋，希望能移除互花米草，回復鱟所棲息的生態環境。
這項移除計畫的工作協調會，由建設處長文水成主持，另邀請工務處、自來水廠、林務所、水試所、金城鎮公所及荒野保護協會等單位與會。
建設處表示，金門自97年起開始移除互花米草，陸續在中蘭、洋山、官澳、浦邊及浯江溪口等地執行，但是外來入侵種生長繁殖能力強又無天敵控制，防治將是一場長期抗戰，因此更需要各單位互相分工合作，共同移除外來入侵種。另浯江溪口除互花米草入侵外，原有紅樹林亦有過密的現象，此次將參考台北市、新竹市經驗，一併辦理梳理作業，以維護潮間帶生態的永續。
互花米草的植株耐鹽耐淹又抗風浪，根系可深入地下達60公分，種子更可隨風浪傳播，單一植株一年內可以繁殖超過100株，密集生長的植株會減低水流，卡住泥沙及垃圾，導致灘地陸化，改變鱟、水鳥、彈塗魚、招潮蟹等潮間帶棲地，更會影響漁業資源，因此名列世界100大入侵生物。
由於互花米草分布區域為鬆軟泥灘地，加上金門潮汐潮差大，人力移除不易，依過去經驗以重型機械挖除最為有效，然而即便以重型機械處理，過去亦曾發生怪手受困動彈不得的情形，故此次施作將配合潮汐退潮時間，於泥灘地面鋪設鋼板避免機具沉陷，將互花米草挖除並埋土覆蓋。
文水成表示，考量浯江溪口有豐富的鳥類、魚蝦貝類及鱟的棲息，過去亦曾有水獺出現的紀錄，此次清理作業會特別要求多加注意，雖然清理作業，會對潮間帶造成一定衝擊，但後續可讓生態系統更加健全，另依據金門國家公園環境長期監測報告，移除互花米草也有利於回復鱟所棲息的生態環境；除了浯江溪口以外之海岸，同樣也有互花米草擴散情形，縣府將持續向中央爭取經費進行移除。
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